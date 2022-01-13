屯門檢測｜當局指今日檢測量加至4萬　友愛、蝴蝶灣等4站人流較少

變種病毒Omicron肆虐，不少確診者均曾踏足屯門，該區多個檢測站出現長人龍。食物及衞生局副秘書長(衞生)蔡傑銘今日（13日）指，難增加檢測站數目，但會提升現有檢測能力，包括延長開放時間及人手，料今日可為4萬人檢測。

當局於早上亦指，屯門友愛體育館、蝴蝶灣社區中心、建生社區會堂及青田遊樂場流動採樣站的人流較少。



▼1月12日屯門再現排隊檢測人龍▼



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食物及衞生局副秘書長(衞生)蔡傑銘分別於港台及商台節目指，於未爆發第五波疫情前，全港的每日檢測量約為3至4萬，惟於過去的周末已上升至近10萬。而單於屯門區，於周二(11日）的檢測量為1.7萬，周三已增加至約3.2萬。他指，因需要時間設置，加上場地需要達到一定通風及排隊要求，難再增加檢測站數目。

蔡傑銘續說，當局將盡量將檢測資源投放屯門區，提升檢測能力，包括延長檢測時間及人手，料今日可將檢測量增至4萬，而屯門兆麟社區會堂會開放至晚上10時。

蔡指，屯門居民到其他地區的檢測站，亦可免費檢測，當局亦會酌情處理檢測限期，不會檢控長者。他指，難說疫情只局限於屯門區，需要預留檢測能力在其他地區。他又指，曾研究派籌，不過過往曾出現混亂，亦擔心市民多次出入，人流會再增加。當局會研究靈活處理排隊情況，包括令等候檢測的市民更為舒服。

屯門兆麟社區會堂檢測中心開放至晚上10時。（資料圖片／林穎嫺攝）

許樹昌促於屯門增設檢測車

政府於早上宣布，在屯門區內設置的檢測點中，友愛體育館、蝴蝶灣社區中心、建生社區會堂及青田遊樂場流動採樣站的人流較少，市民可嘗試前往這些採樣站進行檢測，輪候時間可能會較短。當局指，以上採樣站均開放至今晚8時。實際輪候時間或會隨情況有所變動。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌於商台節目指，屯門區排隊檢測情況不理想，當局可考慮於區內增設檢測車。