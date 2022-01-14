01消息｜警隊購加大碼戰術巴士擬7.1前服役　三小窗口可射催淚彈

警隊近年積極提升裝備。消息指，警隊早前購入供警察機動部隊（PTU）使用的新款「加大碼」戰術巴士，近日已到埗，有關車輛現只掛有試車牌照。據了解，新戰術巴士是由汽車品牌平治Benz出產，除了空間更寬敞可載更多裝備外，將採用不透明車窗，並另設「緊急用途」的三個小窗口，可發射催淚彈；及在車頂加裝多個監視鏡頭，可360度環視周邊環境。



消息指，警方一共購入50部，目前有兩部先到埗，仍處於試驗階段收集意見，期望可以在今年七一回歸25周年前能夠正式使用。



據悉，該款新車是將供予警察機動部隊（PTU）使用作戰術巴士，並採用了不透明車窗，外面的人不能窺視到內部情況。

處於試驗階段 可載最多20人

《香港01》獲取一批近日在警隊內部流傳的新車相，白色車身已「拉花」有警察標誌，為中型旅遊巴士體積，車頭標誌顯示是汽車品牌平治。據有關相片可見，該款新車現只掛有俗稱「T牌」的試車牌照，消息指仍。

據了解，該款新車是將供予警察機動部隊（PTU）使用作戰術巴士，主要用於運載人員，形容是舊款車的「加大碼」，內部空間更寬敞，料可供18至20人乘搭，相信有助全幅裝束人員加快上落車速度，車尾位置可載更多裝備。

設多鏡頭環視 小窗口射催淚彈「緊急自保」

消息指，近車頂位置有一排三個小窗口，相信在「緊急自保」時，可用作發射催淚彈的窗口。新款車亦加強了防禦能力，車頂設有多個監視鏡頭，司機可360度環視周邊環境。據了解，全車採用不透明車窗，類似懲教署押解犯人車輛，外面的人不能窺視到內部情況。車窗外部亦加裝了整幅鐵網。

據了解，警方一共購入50部該款「加大碼」戰術巴士，料今年內可全部運送抵港，目前有兩部先到埗，處於試驗階段，會收集PTU人員意見，暫未落區試用，期望可逐步取代現時PTU小隊的大車，並有望可以在今年七一回歸25周年前能夠正式使用。