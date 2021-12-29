童樂居虐兒案｜保護兒童會多3職員被捕　警方再發現另兩幼童受傷

香港保護兒童會屬下幼童留宿院所「童樂居」上周被揭虐兒，繼3名女員工被捕後，保護兒童會總幹事蘇淑賢昨晚（28日）稱，翻查閉路發現另有4名職員涉虐兒已報警。警方今早（29日）到「童樂居」旺角會址蒐證，今日拘捕多3名院舍女職員，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，她們年齡介乎25至28歲，均正被扣留調查，，不排除再有拘捕行動。



據知，警方今日再找到兩名受害幼童，他們分別只有一歲半及兩歲半，累計20名涉案幼童已全部送院。勞工及福利局表示，社署將不會派員加入機構處理此事的專責小組，但會密切督促機構進行全面調查；至於疑受虐兒童日後的照顧安排，將由社工、醫生等專業人士開會制訂。



▼12.28保護兒童會總幹事召開記者會▼



3職員涉虐待或忽略兒童或少年人

警方上周已拘捕童樂居3名職員，當中二人被控襲擊兒童。事隔數天後，該會昨晚首度交代事件，總幹事蘇淑賢稱，連同被捕的3人，組織累計將7名懷疑虐兒的職員停職，並已通報社署及報警，她未有就事件致歉。

警方今晚表示，西九龍總區重案組繼續跟進調查案件，並在今日於全港多區拘捕多3名院舍女職員，她們年齡介乎25至28歲，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，現正被扣留調查。警方今表示，不排除將會再有拘捕行動。

社會福利署不會派員加入保護兒童會專責小組，但會密切督促機構進行全面調查和盡快提交檢討報告。（資料圖片）

截至昨晚有18名兒童疑受虐，已全部送院留醫。據悉，警方今翻看閉路電視影片，發現再多兩名幼童受傷，分別一歲半及兩歲半。

社署不會派官員加入機構專責小組

負責督促社會福利署徹查事件的勞工及福利局今晚回覆指，香港保護兒童會是次成立的專責小組，均由該機構進行內部調查，社署不適宜派員參加，但會密切督促機構進行全面調查和手盡快提交檢討報告。

被問到疑受虐兒童出院後安排，是否會送回童樂居？勞福局說，社工、醫生及相關專業人士將會為受虐兒童制訂合適福利計劃，包括離院後住宿照顧服務的安排。

童樂居虐兒事件揭發近一個星期後，保護兒童會總幹事蘇淑賢在12月28日交代事件。（羅君豪攝）

不評論該機構代表獲委任兒童事務委員會成員

至於特首林鄭月娥早前表明要檢視虐兒事件有否涉及營運機構管理上的疏忽，勞福局表示，警方、社署及機構的調查仍在進行，故社署現階段不評論責任問題。

就該機構總幹事蘇淑賢為兒童事務委員會非官方成員，是否仍適合繼續擔任該職，局方指政府委任原則是「用人唯才」，當中考慮有關人士的才幹、專長、經驗、誠信和參與服務社會的熱誠等因素，並充分兼顧兒童事務委員會的職能和工作性質，「我們不會就個別人士的委任作出評論。」