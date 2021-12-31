楊祖賜獲延任輔警總監至2024年　曾被揭西貢大宅霸地鬧官非

「輔警一哥」楊祖賜去年被揭僭建兼霸官地泊車，其後再被揭發其西貢北港新村的村屋涉霸佔相鄰的500呎私人土地，而捲入官非。儘管醜聞不斷，政府今日（31日）宣布，批准楊祖賜延任輔助警察隊總監，為期兩年半，至2024年7月6日。



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政府早上宣布，楊祖賜已獲批准延任為輔警總監，為期兩年半至2024年7月6日。楊祖賜在1989年4月加入輔警，服務27年後，在2016年4月獲委任為總監。警務處讚揚他在領導輔警方面表現優秀及投入，過去數年，輔警在其領導下，為警務處提供重要支援，以應付各種前所未有的挑戰。

翻查資料，楊祖賜的西貢北港新村村屋，去年被揭僭建兼霸官地泊車，楊祖賜其後向地政處申請，租用以圍牆圍起的500呎官地，惟申請遭駁回，並須於今年9月9日還原官地，他其後再申請，要求當局額外再批出2個月寬限期。

記者9月2日到場視察，屋前的圍牆仍然「健在」，未見有工程展開，圍牆內的花園亦被三幅巨型布幕遮住，無法從高空圖判斷圍牆內情況。（香港01記者攝）

其同一大宅及後再被揭發涉嫌霸佔相鄰私人地約500呎土地，被入稟追討，楊祖賜及其妻申請逆權侵佔，惟在原審敗訴，被判要向原業主賠償至少8萬元租金，惟二人後來申請上訴。法庭文件更顯示，審訊期間已揭露二人霸官地泊車，楊妻回應法官提問時，更指「人人都係咁做」，反問為何要查證土地業權，被法官斥二人非清白。