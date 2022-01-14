Omicron│防疫抗疫基金5.0涉兩大類行業　下周可申請　涉35.7億

新冠肺炎疫情爆發第五波，港府上周四起大幅收緊社區距離及限聚令措施，現時餐飲業禁止晚間堂食外、15項表列處所暫停營業，特首林鄭月娥今日（14日）宣布，將延長有關措施至2月3日（大年初三），但同時公布為受影響行業的相應資助，推出防疫基金5.0，總額為35.7億元．



表列處所等會以防疫抗疫基金4.0為基礎，即金額的一半，而相關人員的資助金額為基礎的三分之二。



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▼第五輪「防疫抗疫基金」措施▼



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爭取農曆新年前後發放資助

林鄭月娥表示，防疫抗疫基金現時的仍餘有40多億元，第五輪基金總額為35.7億元，暫時不需要立法會撥款已可開展，她指是「史上最快」，相關人士預料下周初可作出申請，並爭取於農曆新年前後派發有關資助。

食肆及處所由上周起至下月初受影響期間，為期一共四星期，她表示，直接影響到的處所及人士，包括全港食肆暫停晚市堂食、美容、健身中心全面關閉，以及所涉及的工作人員，包括體育教練、藝術工作者，因閂場而不能開工的人士將獲發資助。

年宵市場檔主可退回費用及收50%資助額

林鄭月娥表示，一如以往，有關的基金派發為針對性行業，最新獲資助的，為剛過去因疫情而受影響取消的美食嘉年華、農墟及原定將會開始的各區年宵市場，將都發放資助，在相關的持牌費用上，額外再予50%，資助為一次性性質。

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資助額為基金4.0的一半

資助詳情方面，林鄭月娥表示，建議以受限時間28日為限，相對第3輪關閉處所天數及第四輪由57天去到100多天為少，是次會以防疫抗疫基金4.0為基礎，發放一半金額，而相關人員的資助金額為基礎的三分之二。她表示，會以防疫抗疫基金4.0基金作為藍本，去精簡相關程序及最快到完成。

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餐飲處所會以按持牌面積提供資助，面積不超過100平方米為一次性5萬元，大過100米至200平方米的為10萬元，如此類推；另外，從未復甦過的行業、以及因封關長處冰封的行業，如旅遊業及跨境客運會作出相應資助。

此外，勞福局會有資援措施，針對停面授課的幼兒中心及中心提工興趣班的導師，會以個人名義發放資助金，受影響機構包括全港1,000間幼稚園會有支援，並對因小學關閉的校巴司機等，按以往做法提供資助。

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