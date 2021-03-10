防疫抗疫基金｜創3萬臨時職位1.8萬人已入職　四成為基層職位

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-03-10 13:51

政府在去年的第二輪防疫抗疫基金，預留60億元推行創造3萬個臨時職位。立法會文件顯示，截至今年2月底，計劃已開設3.1萬個職位：當中1.8萬人已入職。計劃中約有一職位是特別為應屆畢業生和青年人而設，另有約四成屬較基層職位，盼能紓緩基層就業不足的情況。

政府在去年的第二輪防疫抗疫基金，預留60億元推行創造3萬個臨時職位。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

而新一份《財政預算案》會再撥款66億元，創造約3萬個不超過12個月的有時限職位，立法會公務員及資助機構員工事務委員會，下周一（15日）將開會討論。文件指出，截至今年2月底，計劃已開設約 3.1萬個職位，政府及非政府界別開設的職位約各佔一半。其中約1.8萬個職位已入職，餘下約1.3萬職位的招聘工作亦正進行，或將於短期內展開。

文件又透露，計劃當中約有1萬個職位是特別為應屆畢業生和青年人而設。另為兼顧基層需要，約四成屬較基層職位，希望能紓緩基層就業不足的情況。

立法會財委會去年4月通過1,375億元的第二輪防疫抗疫措施的撥款申請，當中60億元用作未來兩年在公私營機構，開設3萬個有時限職位。當時政府提交給財委會的文件顯示，為應屆畢業生提供的職位超過約200個，包括需要專業或一般技能工種（如樓宇測量、城市規劃、產業測量、土地測量及工程的畢業實習計畫，研究員及行政助理）。

公務員事務局局長聶德權去年曾透露，政府開設的臨時職位包括工程、環境美化、清潔等工種等。（資料圖片/余俊亮攝）

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