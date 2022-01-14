霍家爭產案　家族會議內容曝光　霍震宇等曾表示不想再投資內地

已故全國政協副主席霍英東的遺產案，案件今(14日)在高等法院續審，代表霍震寰的資深大律師黃仁龍繼續陳詞。黃仁龍庭上讀出霍家和其相關公司的會議對話內容，當中提及霍震宇和霍麗萍要求家族公司，不要再於內地投資。惟霍震寰在會議中反指，如果話投資大陸高風險，會令父親形象好差，又指父親對投資內地有信心。霍震宇卻說，：「爸爸話要我地謹慎投資，畀我地收租派息過世，打跛腳都唔使憂。」



原告為霍家長房三子霍震宇、長女霍麗萍和次女霍麗娜，他們要求家族公司有榮有限公司，回購涉及南沙發展項目權益的股權。被告包括長房的長子霍震霆、次子霍震寰，以及相關的家族公司，包括霍興業堂置業有限公司、有榮有限公司及霍英東基金有限公司等。

資深大律師黃仁龍繼續陳詞，並指出2011年11月至2012年7月期間，霍家的家族會議上，霍震宇及兩名姊妹，均反對家族繼續在內地投資。(資料圖片)

庭上讀出家族會議的對話

代表二哥霍震寰的資深大律師黃仁龍，今在庭上讀出2011年11月至2012年7月間，霍英東基金有限公司、霍興業堂置業有限公司的會議，以及家族會議的對話。

霍震寰強調父親對內地很有信心

於2012年3月在霍興業堂置業有限公司會議中，霍麗萍透過律師去信，要求派股息8億，又要求不再繼續投資內地。霍震宇亦有在會上表示同意，認為不應再投資內地。惟霍震寰強調，「如果話投資大陸高風險」，會令「父親形象好差」，又強調父親一向對內地很有信心。

惟霍震宇卻稱，父親在中港兩地都無沒有太多投資，並說：「爸爸話要我地謹慎投資，畀我地收租派息過世，打跛腳都唔使憂」。霍震寰回應：「我83年就跟住佢在南沙做，我點會唔知佢點諗。」

二房長子會上肯定霍震寰對家族事務的努力

此外，在2012年5月舉行了一個家族會議，前特首董建華及前律政司司長的梁愛詩亦有出席。會議中，霍家二房長子霍文芳說：「Ian哥(霍震寰)呢幾年，佢真係好忙。」強調二哥為家族事務努力，「有時忽略我地」，但強調各人都有責任。

霍震宇則說，因霍英東向前新華社香港分社副秘書長何銘思提供30多億元，以發展南沙，又指父親因此欠下公司10多億。

案件編號：HCA92、274、275/2016

庭上透露霍英東遺產達113億元。(詳看下圖)