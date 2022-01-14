大埔黃魚灘近日多頭野豬離奇死亡　漁護署豬屍驗出非洲豬瘟

漁農自然護理署今日（14日）公布，早前因應近日大埔黃魚灘一帶出現多頭野豬死亡個案，漁護署人員為一具在屍身較完整的野豬屍體抽取樣本進行化驗後，發現帶有非洲豬瘟病毒。今次是本港繼早前在小西灣有野豬感染非洲豬瘟病毒後的第二宗個案。



發言人又強調，非洲豬瘟屬豬隻及野豬間高度傳染的疾病，但並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成食物安全風險，豬肉在徹底煮熟後可放心食用，個案並不會影響本港活豬供應。



▼去年11月17日漁護署人員誘捕野豬▼



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死豬三公里範圍內無豬場

漁護署發言人指，因應近日大埔黃魚灘一帶出現多頭野豬死亡個案，漁護署人員為一具在上述地點被發現而屍身較完整的野豬屍體抽取樣本進行化驗，發現有關樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。署方指，會繼續監察需留意的野豬死亡情況及進行野豬監測工作。

漁護署指，目前沒有發現本地豬場受該事件影響，大埔黃魚灘三公里範圍內亦沒有豬場。漁護署已即時就該個案通知所有本地豬場負責人，並提醒他們加強生物安全措施，以防止野豬進入養豬場範圍傳播非洲豬瘟病毒；又提醒若豬場負責人發現豬隻健康有問題，須向漁護署通報，署方亦一直密切監察本地豬場豬隻的健康情況，如有需要會收集樣本檢測。

屬豬隻間傳染 不影響活豬供應

發言人表示，非洲豬瘟屬豬隻及野豬間高度傳染的疾病，但並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成食物安全風險，豬肉在徹底煮熟後可放心食用，個案並不會影響本港活豬供應。又強調市民如遇到野豬，應盡量與牠們保持距離，以保障個人安全及避免野豬接觸受非洲豬瘟病毒污染的食物。