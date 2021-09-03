非洲豬瘟｜農業界料病毒源自進口豬肉　或野豬食垃圾或被餵飼感染

漁農自然護理署今（3日）公布，在本地野豬非洲豬瘟監測計劃下，一具在小西灣黑角徑被發現的野豬屍體樣本，被檢測出非洲豬瘟病毒，是本港首宗野豬感染非洲豬瘟病毒的個案。

香港農業聯合會主席陳建業稱，相信病毒來源是進口豬肉，當野豬翻垃圾桶覓食，或被市民餵飼廚餘時，便可能吃了帶病毒的豬肉。他促請政府加強肉類檢驗，並加重市民餵飼野豬的罰則。他又建議當局捕殺所有野豬，以免染疫野豬接觸豬場飼養豬隻。

漁農界立法會議員何俊賢指，政府應嚴打非法餵飼野豬的情況，並提醒農戶加強防範野豬，強化對農場的相關支援，如改善圍牆、圍欄及加強消毒。



香港農業聯合會主席陳建業指幾乎可以肯定小西灣數隻死亡野豬均是感染非洲豬瘟。(資料圖片／陳焯煇攝)

農業聯合會主席：野豬識游泳 九龍新界野豬都有中招風

香港農業聯合會主席陳建業指，這次化驗結果顯示，幾乎可以肯定小西灣數隻野豬早前相繼死亡，均是感染非洲豬瘟。他認為病毒來源是進口豬肉，當野豬翻垃圾桶覓食，或被市民餵飼廚餘時，便可能食用帶病毒的豬肉，因而染病。由於野豬是游泳能手，他不排除小西灣的野豬是渡海而來，故九龍和新界的野豬亦存在風險。

今年2月，元朗黃泥墩一個本地豬場的6隻豬，檢測出非洲豬瘟病毒，涉事豬場內所有共約240隻豬均被銷毁。陳建業認為，政府已全面撲殺該批豬隻，病毒應沒有流出市面，相信與這次事件無關。

憂與豬場家豬交叉感染毀全港豬肉生產

陳建業批評政府對於檢測進口肉類的工作鬆懈，未有禁止爆發非洲豬瘟的國家輸入豬肉，釀成惡果。他促請政府加強肉類檢驗，並加重餵飼野豬的罰則。他又建議當局捕殺所有野豬，以免染疫野豬接觸豬場飼養豬隻，否則將對本港食物供應構成毀滅性影響，「如果發生野豬同家豬交叉感染，本地豬肉要以年計恢復生產。」

野豬關注組籲市民勿餵飼野豬 促勿大規模捕殺

香港野豬關注組幹事黃豪賢亦稱，最可能發生的傳播途徑為食物鏈，即野豬不慎食用帶非洲豬瘟病毒的豬肉。他亦不排除該野豬由其他豬隻傳染，或經軟蜱播毒等。

他呼籲市民不應餵飼野豬，強調人類的食物絕不適合豬隻；他亦促請政府加強對野豬進行檢測化驗，並公開其牠們的死亡解剖報告，保障野豬及市民健康。他反對大規模捕殺野豬，強調非洲豬瘟不會傳染人類，「狩獵係文明倒退嘅行為，係完全荒謬。」

漁農界立法會議員何俊賢。 （資料圖片／余俊亮攝）

何俊賢促加強野豬絕育 強化在農場周邊巡邏

漁農界立法會議員何俊賢表示，若政府就非洲豬瘟防控一事有所鬆懈，將對本地養豬業帶來毀滅性的打擊，衝擊活豬供應及價格，影響市民日常生活也讓豬農損失慘重。他要求政府嚴打非法餵飼野豬情況，以及防範野豬進入社區覓食，以免非洲豬瘟病毒經野豬傳入養豬農場；研究重置狩獵隊並在必要時提供服務、加強絕育，以及強化在農場周邊的巡邏；並提醒農戶加強防範野豬，強化對農場的相關支援，如改善圍牆、圍欄及加強消毒。