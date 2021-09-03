非洲豬瘟｜農業界料病毒源自進口豬肉　或野豬食垃圾或被餵飼感染

漁農自然護理署今（3日）公布，在本地野豬非洲豬瘟監測計劃下，一具在小西灣黑角徑被發現的野豬屍體樣本，被檢測出非洲豬瘟病毒，是本港首宗野豬感染非洲豬瘟病毒的個案。
香港農業聯合會主席陳建業稱，相信病毒來源是進口豬肉，當野豬翻垃圾桶覓食，或被市民餵飼廚餘時，便可能吃了帶病毒的豬肉。他促請政府加強肉類檢驗，並加重市民餵飼野豬的罰則。他又建議當局捕殺所有野豬，以免染疫野豬接觸豬場飼養豬隻。
漁農界立法會議員何俊賢指，政府應嚴打非法餵飼野豬的情況，並提醒農戶加強防範野豬，強化對農場的相關支援，如改善圍牆、圍欄及加強消毒。
農業聯合會主席：野豬識游泳 九龍新界野豬都有中招風
香港農業聯合會主席陳建業指，這次化驗結果顯示，幾乎可以肯定小西灣數隻野豬早前相繼死亡，均是感染非洲豬瘟。他認為病毒來源是進口豬肉，當野豬翻垃圾桶覓食，或被市民餵飼廚餘時，便可能食用帶病毒的豬肉，因而染病。由於野豬是游泳能手，他不排除小西灣的野豬是渡海而來，故九龍和新界的野豬亦存在風險。
今年2月，元朗黃泥墩一個本地豬場的6隻豬，檢測出非洲豬瘟病毒，涉事豬場內所有共約240隻豬均被銷毁。陳建業認為，政府已全面撲殺該批豬隻，病毒應沒有流出市面，相信與這次事件無關。
憂與豬場家豬交叉感染毀全港豬肉生產
陳建業批評政府對於檢測進口肉類的工作鬆懈，未有禁止爆發非洲豬瘟的國家輸入豬肉，釀成惡果。他促請政府加強肉類檢驗，並加重餵飼野豬的罰則。他又建議當局捕殺所有野豬，以免染疫野豬接觸豬場飼養豬隻，否則將對本港食物供應構成毀滅性影響，「如果發生野豬同家豬交叉感染，本地豬肉要以年計恢復生產。」
野豬關注組籲市民勿餵飼野豬 促勿大規模捕殺
香港野豬關注組幹事黃豪賢亦稱，最可能發生的傳播途徑為食物鏈，即野豬不慎食用帶非洲豬瘟病毒的豬肉。他亦不排除該野豬由其他豬隻傳染，或經軟蜱播毒等。
他呼籲市民不應餵飼野豬，強調人類的食物絕不適合豬隻；他亦促請政府加強對野豬進行檢測化驗，並公開其牠們的死亡解剖報告，保障野豬及市民健康。他反對大規模捕殺野豬，強調非洲豬瘟不會傳染人類，「狩獵係文明倒退嘅行為，係完全荒謬。」
何俊賢促加強野豬絕育 強化在農場周邊巡邏
漁農界立法會議員何俊賢表示，若政府就非洲豬瘟防控一事有所鬆懈，將對本地養豬業帶來毀滅性的打擊，衝擊活豬供應及價格，影響市民日常生活也讓豬農損失慘重。他要求政府嚴打非法餵飼野豬情況，以及防範野豬進入社區覓食，以免非洲豬瘟病毒經野豬傳入養豬農場；研究重置狩獵隊並在必要時提供服務、加強絕育，以及強化在農場周邊的巡邏；並提醒農戶加強防範野豬，強化對農場的相關支援，如改善圍牆、圍欄及加強消毒。