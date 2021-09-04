非洲豬瘟｜農業界促政府驗進口豬肉　食安中心：病毒不會傳染人類

漁農自然護理署昨（3日）公布，一具在小西灣黑角徑發現的野豬屍體樣本，驗出帶有非洲豬瘟病毒，是本港首宗野豬感染非洲豬瘟病毒的個案。
農業界料病毒源自進口豬肉，當野豬翻垃圾桶覓食，或被市民餵飼廚餘時，便可能吃了帶病毒的豬肉。《香港01》向食物安全中心查詢，過去曾檢驗多少豬肉樣本，以及有何跟進行動等，中心今日（4日）回覆時無回應檢驗數字，僅稱非洲豬瘟不是人畜共患病，不會傳染人類，亦不會構成食物安全風險。
香港農業聯合會主席陳建業促請政府加強肉類檢驗，惟食安中心表示，非洲豬瘟不是人畜共患病，不會傳染人類，亦不會構成食物安全風險，提醒市民必須徹底煮熟豬肉。中心又指，會持續透過恆常食物監測計劃，按風險為本的原則，從進口、批發和零售層面抽取食物樣本，包括豬肉及相關豬肉製品樣本作化驗。
陳建業又建議當局捕殺所有野豬，以免染疫野豬接觸豬場飼養豬隻，對本港食物供應構成影響。漁護署則表示，野豬在本港的分布及活動範圍十分廣泛，牠們通常於崎嶇偏僻的郊區山林出沒，加上牠們本性習慣避開人類，要捕捉全港所有野豬並不可行。
漁護署又指，本地野豬非洲豬瘟監測計劃涵蓋新界及九龍，以及其他出現異常死亡野豬屍體的地區。為及早發現潛在個案，計劃亦為透過「野豬捕捉及避孕／搬遷計劃」捕獲的野豬採集樣本以進行非洲豬瘟檢測。漁護署會繼續監察有關情況及進行野豬監測工作。
香港野豬關注組幹事黃豪賢認為，政府應檢驗所有野豬屍體，以及小西灣其他野豬，並抽取野豬的糞便化驗。他又指，難以評估野豬的移動路徑，而捕捉、避孕涉及麻醉程序亦會影響野豬，故不希望政府大規模進行，以免打擾野豬群棲息。
另外，漁護署已即時將檢測到非洲豬瘟的個案通知所有本地豬場負責人，並提醒他們加強生物安全措施，以防止野豬進入養豬場範圍傳播非洲豬瘟病毒。如豬場負責人發現豬隻健康有異常，須向漁護署通報，如有需要會收集樣本以進行檢驗。