非洲豬瘟｜農業界促政府驗進口豬肉　食安中心：病毒不會傳染人類

漁農自然護理署昨（3日）公布，一具在小西灣黑角徑發現的野豬屍體樣本，驗出帶有非洲豬瘟病毒，是本港首宗野豬感染非洲豬瘟病毒的個案。

農業界料病毒源自進口豬肉，當野豬翻垃圾桶覓食，或被市民餵飼廚餘時，便可能吃了帶病毒的豬肉。《香港01》向食物安全中心查詢，過去曾檢驗多少豬肉樣本，以及有何跟進行動等，中心今日（4日）回覆時無回應檢驗數字，僅稱非洲豬瘟不是人畜共患病，不會傳染人類，亦不會構成食物安全風險。



香港農業聯合會主席陳建業促請政府加強肉類檢驗，惟食安中心表示，非洲豬瘟不是人畜共患病，不會傳染人類，亦不會構成食物安全風險，提醒市民必須徹底煮熟豬肉。中心又指，會持續透過恆常食物監測計劃，按風險為本的原則，從進口、批發和零售層面抽取食物樣本，包括豬肉及相關豬肉製品樣本作化驗。

陳建業又建議當局捕殺所有野豬，以免染疫野豬接觸豬場飼養豬隻，對本港食物供應構成影響。漁護署則表示，野豬在本港的分布及活動範圍十分廣泛，牠們通常於崎嶇偏僻的郊區山林出沒，加上牠們本性習慣避開人類，要捕捉全港所有野豬並不可行。

香港農業聯合會主席陳建業指幾乎可以肯定小西灣數隻死亡野豬均是感染非洲豬瘟。(資料圖片／陳焯煇攝)

漁護署又指，本地野豬非洲豬瘟監測計劃涵蓋新界及九龍，以及其他出現異常死亡野豬屍體的地區。為及早發現潛在個案，計劃亦為透過「野豬捕捉及避孕／搬遷計劃」捕獲的野豬採集樣本以進行非洲豬瘟檢測。漁護署會繼續監察有關情況及進行野豬監測工作。

香港野豬關注組幹事黃豪賢認為，政府應檢驗所有野豬屍體，以及小西灣其他野豬，並抽取野豬的糞便化驗。他又指，難以評估野豬的移動路徑，而捕捉、避孕涉及麻醉程序亦會影響野豬，故不希望政府大規模進行，以免打擾野豬群棲息。

另外，漁護署已即時將檢測到非洲豬瘟的個案通知所有本地豬場負責人，並提醒他們加強生物安全措施，以防止野豬進入養豬場範圍傳播非洲豬瘟病毒。如豬場負責人發現豬隻健康有異常，須向漁護署通報，如有需要會收集樣本以進行檢驗。