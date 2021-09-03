小西灣野豬接連死亡　漁護署豬屍驗出非洲豬瘟　屬港首宗野豬個案

香港島小西灣近期有6隻野豬離奇死亡，漁農自然護理署今（3日）公布，在本地野豬非洲豬瘟監測計劃下，一具在小西灣黑角徑被發現的野豬屍體樣本，被檢測出非洲豬瘟病毒，是本港首宗野豬感染非洲豬瘟病毒的個案。

非洲豬瘟屬豬隻及野豬間高度傳染的疾病，但並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成食物安全風險，豬肉徹底煮熟後可放心食用，並不影響本港活豬供應。



樣本來自小西灣黑角徑野豬屍體

漁護署指，近日香港島小西灣出現異常野豬死亡個案，漁護署人員為一具在小西灣黑角徑被發現的野豬屍體進行化驗，發現有關野豬屍體樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。至今未有在香港其他地區發現異常野豬死亡個案，漁護署會繼續監察有關情況及進行野豬監測工作。

目前沒有本地豬場受是次事件影響，港島區並無豬場，漁護署已即時將是次個案通知所有本地豬場負責人，並提醒他們加強生物安全措施，以防止野豬進入養豬場範圍傳播非洲豬瘟病毒。如豬場負責人發現豬隻健康有異常，須向漁護署通報。漁護署一直密切監察本地豬場豬隻的健康情況，如有需要會收集樣本以進行檢驗。

野豬關注組指一個月內至少6宗野豬離奇死亡

香港野豬關注組早前表示，一個月內發生至少6宗的野豬死亡事件，認為事件不尋常，促當局徹查原因。關注組曾接獲市民報告，在山頭發現一頭佈滿屍蟲的野豬屍體，翌日組員一度上山搜索，但搜索至入黑，其間只嗅到陣陣腐屍的惡臭味，卻未尋獲豬屍，最後只收隊離場。

漁護署：非洲豬瘟不會傳染給人類

漁護署發言人說，非洲豬瘟屬豬隻及野豬間高度傳染的疾病，但並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成食物安全風險，豬肉徹底煮熟後可放心食用，並不影響本港活豬供應。

發言人提醒，市民如遇到野豬，應盡量與牠們保持距離，以保障個人安全及避免野豬接觸受非洲豬瘟病毒污染的食物。此外，市民亦不應餵飼任何野生動物，包括野豬，並將垃圾放在有蓋垃圾桶內。市民如發現野豬屍體，可致電1823報告。