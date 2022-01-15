新冠疫苗｜提早推疫苗氣泡　為過年後外出長者提早打針：要去食飯

特首林鄭月娥昨日（14日）公布，延長禁晚市堂食及關閉表列處所等防疫措施14天，至下月3日年初三。不過疫情如無明顯爆發，則於2月4日年初四，提早以「疫苗氣泡」為基礎，放寬限制。



今日（15日）在荔枝角公園體育館疫苗接種中心，未有出現排隊人龍，200張即日籌至早上11時仍未派完。有今日到場接種首劑疫苗的長者直言，原本已預約打針，不過擔心未能趕及在年初四前接種，故特意提早於今日取即日籌打針，「好多時出去食飯，諗住快啲打針先。」



撰文：房曉彤、黃金棋



+ 4

今早荔枝角公園體育館社區疫苗接種中心人流不多，雖然預約籌的輪候位置，曾一度短暫出現人龍，但200個即日籌，直至早上11時多，仍未派完。

現年80歲的蘇先生，原本預約於本月21日打針，但今日臨時到場取即日籌打首針，「原本預約咗，我覺得遲咗啲，想早啲打。」他指，擔心原本的預約打針日期太遲，若年初四真的能放寬限制，趕不及滿足疫苗氣泡的要求。

食肆晚市禁堂食 團年飯晚餐改午餐

蘇先生認為，現時疫症流行嚴重，而他年紀亦較大，「（平日）出去食吓飯，朝早出去晨運，打針就提防吓。」雖然他擔心打針出現後遺症，但仍然會打第二針，但接種第三針則要視乎情況。他對於政府延長禁晚市堂食令感失望，「（團年飯）提早日頭食，諗住四、五點出去，自己煮就辛苦啲。」

長者戴兩個外科口罩到接種中心打針︰袁教授教㗎嘛

70歲的楊婆婆今日接種首劑疫苗，她指，「疫苗氣泡」並未為她帶來打針誘因，而是因最近本港疫情反覆，擔心「中招」而打針，「（未打針）留喺屋企唔敢出嚟」，現時可外出食飯則較理想。對於政府提早推行「疫苗氣泡」，她認為「都幾好，可以防止病毒。」楊婆婆今日亦戴上兩個外科口罩，她笑言「袁教授（袁國勇）教㗎嘛」。

市民李先生今日到接種中心打第三針，他指，曾於去年5月接種第二劑疫苗，「打埋好啲」。被問到是否因疫情反覆而打第三針，他稱「我從來唔擔心，富貴在天，唔到你擔心。」對於防疫措施延長至年初三（2月3日），他指沒有影響：「傳統中國人多數喺自己屋企煮飯食。」

▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼



+ 1