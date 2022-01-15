Omicron｜陳肇始：目標一定要清零　數6大未能放寬防疫措施原因

本港Omicron個案減少，但政府昨日宣布再延長禁晚市堂食等社交距離措施14日至年初三。食衞局局長陳肇始今早(15日)出席電台節目時，數6個原因導致政府憂慮社區仍有隱形傳播鏈，包括Omicron傳播速度快，兩周內現第六代傳播，加上污水監察上，某些地區一度出現陽性，有樓宇出現垂直傳播，患者感染地方多元化等，故仍要全力遏止傳播，「我哋先有好日子過」

問到政府會否過分擔心，陳表示，香港疫情的大前提是「動態清零」，若做到就可以通關，市民可過正常生活。



▼1月14日政府公布晚市禁堂食延至2月3日年初三▼



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陳肇始於港台節目《星期六問責》中表示，政府留意到數點，憂慮社區仍有隱形傳播鏈，故延長社交距離措施，首先在個案追蹤下發現Omicron傳染力高，一周內演變四代傳播，兩周更變成六代，認為若不減人流聚集，病毒會不斷擴散。

早前屯門東亞大藥房群組先由其任售貨員的女兒身上發現，再追查至空少群組，認為有帶病毒而沒有打疫苗人士在屯門社區遊走，需要在屯門大規模檢測，及早發現傳播鏈。

另外，陳肇始說，亦觀察到今波疫情本地確診數目雖比以往少，但仍有兩座大廈出現垂直傳播。加上，政府在全港的污水監測上，某些地區「上上落落」出現陽性，斷斷續續的檢驗結果令人覺得有隱性傳播鏈。

值得留意的是，陳肇始說，本港只有約3成患者無病徵，但世界各地Omicron疫情，大部分患者都無徵狀，估計代表有人感染病毒但未發現。

患者的確診地點及情況多元化，陳肇始稱，患者感染當然以無戴口罩活動地方為主，但宗教活動及工作地點都有傳播出現，認為若人流不減，病毒會一直散播。

六大未能放寬防疫措施原因：

1)Omicron傳染力高兩周變六代傳播

2)有帶病毒而沒有打疫苗人士在屯門社區遊走

3)有兩座大廈出現垂直傳播

4)全港污水監測上某些地區出現陽性

5)本港只有約3成患者無病徵

6)患者的確診地點及情況多元化

陳肇始表示，香港的目標是達至動態清零，就可以通關，可以正常生活。(盧翊銘挕)

陳肇始表示，香港有動態清零的目標，故研判要全力遏止傳播，「我哋先有好日子過」，若在疫情「未係好清但咁做（放寬），會將疫情時間拖長，未能夠有效堵截到」，指延長「限聚令」14日減低人流才可以「邁向成功之路」。

問到屯門區已進行大規模檢測，全港多區都有大廈圍封檢測，但都未見有隱形傳播鏈，政府是否過慮？陳肇始指，因大前提是動態清零，才讓市民「可以通關、可以正常生活」，不認為是太憂慮，指措施的操作及實行要快才能夠保護市民健康。

▼1.7竹篙灣檢疫中心情況▼



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由於Omicron潛伏期較短，政府早前縮短Omicron患者的緊密接觸者檢疫時間至14日，問到在外地回港的檢疫期仍維持21日是否不公平，陳肇始回應，外防輸入措施一定要嚴謹，政府一直都有留意評估，指要放寬外防輸入需要更多數據，會繼續檢視，而過去部分個案在是在檢疫14日後出現。