Omicron｜劉宇隆冀農曆年多30萬長者打針　走出大流行須全民接種

Omicron在社區爆發。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆，今早（15日）在香港電台節目《香港家書》上表示，希望在農曆年前後，再有30萬至70歲以上長者能接種第一針，應對未來幾個星期Omicron在社區大規模傳播的風險。



對於加強劑，劉宇隆指，因科興須三針才算完成基本接種，但認為「不可能永續使用加強劑去防止感染」，社會要學曉聚焦預防重症死亡，才是走出大流行方向，與病毒共存的大前提，是提高疫苗接種率至全民，將死亡率減低到千分之一以下，「香港便具備新冠肺炎，由大流行轉為風土病的條件。」



劉宇隆表示，明白長者不願意接種疫苗的憂慮，如擔心副作用、本身不會外出等，但Omicron在社區傳播，長者擔心感染需要入住醫院，或影響年幼的孫兒，「似乎又啟動不少長者去接種疫苗的動力。」

望農曆年前後多30萬70歲以上長者打針

劉指，要耐心解說疫苗的主要功能，為預防重症及死亡，市民最終接種哪一種疫苗，都不能有效預防感染Omicron，但兩種疫苗都可以引發T細胞反應，大大減少重症及死亡，應讓市民自由選擇接種哪一種疫苗。

目前70歲以上的長者，仍未接種第一針，如不幸感染，引發重症及死亡的機會，比已接種的長者高十幾二十倍。劉宇隆希望在農曆年前後，再有30萬至70歲以上長者能接種第一針，應對未來幾個星期Omicron在社區大規模傳播的風險。

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全民接種有條件轉為「風土病」

至於加強劑，劉宇隆指仍要視乎市民接種哪一款疫苗，因科興引發的抗體濃度比較低，所以打齊三針後，才算完成基本接種。若接種第三針復必泰，防止感染Omicron的抗體，在兩、三個月已經降低至不能防止感染水平，「不可能永續使用加強劑去防止感染。」

劉認為，社會要學曉聚焦預防重症死亡，才是走出大流行的方向，與病毒共存的大前提，是提高疫苗接種率至全民，從而將新冠肺炎由原先兩個百分點的死亡率，減低到千分之一以下，「這樣才不會壓垮醫療系統，社會及經濟活動才有機會復常。香港便具備新冠肺炎由大流行轉為風土病的條件。」

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劉宇隆又提到，非洲有八成以上的人仍未接種第一針，因此地球村並不會步出大流行，非洲將出現另一款變種新冠病毒，可能不但比Omicron更具傳染力，還更高致病性，形容「Omicron是上天給我們一個結束大流行的機會」，故應幫助非洲盡快打針，「我們不應計劃接種第四針，每日食三餐已是足夠，應讓非洲的人食第一、二餐。」

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