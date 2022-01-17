職工盟解散遺8000學員　再培訓局稱交接完成　獨家課程亦獲承接

職工盟去年10月解散，提供再培訓課程的職工盟培訓中心亦停運，當時仍在輪候排隊報讀課程的學員原來高達約8,000人。僱員再培訓局主席余鵬春透露，有關職工盟學員的善後安排已順利過渡及交接，職工盟旗下十多個培訓中心的學員已轉介至其他機構，個別職工盟獨家舉辦、為少數族裔提供的課程，如輪椅維修、土木工程，經已投標給及其他機構承接。



僱員再培訓局主席余鵬春稱，過去與職工盟高層有秩序聯繫，現已順利接收所有學員。（梁思行攝）

職工盟去年10月正式解散，旗下屬會數目多達97個，會員人數約有14.5萬人。工會為各行各業倡議勞工權益外，職工盟培訓中心更提供大量的職業培訓課程，涵蓋28個行業及通用技能範疇。原已登記課程安排去到12月正式完結。僱員再培訓局稱已順利完成所有學員交接。

僱員再培訓局主席余鵬春接受訪問時表示，自去年七、八月開始，再培訓局風聞職工盟解散的消息，已經與職工盟培訓中心管理層接觸，部署善後事宜，安排所有學員，包括正課程培訓中、即將考試的、及仍輪候中的學員。

他表示當學員於去年12月1日正式完結培訓合作時，大部分已經完成考試，就業服務已完成，而輪候中近8千多個學員，已經安排可選擇到其他機構上課，而職工盟旗下十多個培訓中心已轉介去其他機構。

僱員再培訓局主席余鵬春稱，過去與職工盟高層有秩序聯繫，現已順利接收所有學員。（梁思行攝）

僱員再培訓局行政總監吳國強稱，過去與職工盟高層有秩序聯繫，並順利過渡交接。另外，一些職工盟獨家舉辦的課程，例如為少數族裔提供的水喉匠、維修輪椅課程，仍陸續物適其他機構承接。

僱員再培訓局亦準備在來年度提供14萬個培訓學額及4萬個備用學額，採用網上及面對面授課安排，現已提供約380項網上課程。