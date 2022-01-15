Omicron｜新北市推「疫苗護照」校園率先實施　要打兩針才能進入

Omicron疫情燒進台灣校園，新北市長侯友宜15日表示，由於新北兩劑疫苗覆蓋率已達7成5，是推動「疫苗護照」較成熟的時機，因此為保護學童安全，從校園開始實施疫苗護照，規定若有特殊原因要進入校園，必須出示小黃卡，且要施打兩劑疫苗、打滿14天，才能進入，至於其他行業、機構、餐廳內用等，則會請專家評估風險後，逐步來落實。



侯友宜15日出席公共托育中心聯合開幕典禮，致詞時提到新北特別重視校園防疫，加上疫苗覆蓋率已達75%，是推動「疫苗護照」比較成熟的時機，規定若有特殊原因要進入校園，必須出示小黃卡，且要施打兩劑疫苗、打滿14天，才能進入。

侯友宜指出，前段時間疫苗覆蓋率不足，很難去推動疫苗護照，現在新北的疫苗覆蓋率第一劑已達81％、第二劑75％、第三劑正在拚命施打中：「兩劑疫苗覆蓋率已達7成5，這時就要順勢推出疫苗護照。」

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侯友宜會後受訪時補充，當疫苗覆蓋率要達到一定比例，推動疫苗護照是比較成熟的時機，現在先以「滿兩劑、打滿14天」為主，未來也可能會涵蓋第三劑。

至於餐廳內用是否也適用？侯友宜表示，先從最弱勢、最需要保護的校園開始實施，慢慢再來延伸哪些行業需要多的保護，會請專家學者研究，評估風險高低，逐步來落實。

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