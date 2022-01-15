Omicron｜臨過年爆疫團年飯「細搞」　海味店旺變淡生意剩三成

農曆新年將至，受晚市禁堂食令影響，市民今年無法到酒樓或餐廳食團年飯。不過有市民表明，即使受禁晚市堂食影響，被迫要「自己煮」，但今年為避免聚會，團年飯亦會「細搞」，減低傳播風險。

記者今早（15日）就到上環海味街一帶，觀察市民準備團年飯情況，發現鄰近一帶海味舖生意十分冷清，有老闆表示，生意額僅剩疫情前的三成，近期甚至試過一日只有一至兩名客人光顧。



+ 3

海味舖︰一日可能得果一個半個客

新年將至，不少人開始辦年貨準備新年及團年飯，但受新冠病毒Omicron變種疫情影響，上環海味街一帶海味舖生意，卻未見有起色，十分冷清。

海味舖老闆陸先生形容，「成行(生意)都唔好」。他說，自疫情爆發起，生意額就持續下跌，雖然第四波疫情過後略有起息，但最近Omicron在社區爆發，光顧的客人更少，生意跌至疫情前的三成水平，甚至試過全日無客，「一日可能得果一個半個客，點撐住一個舖頭嘅經營呢？」

陸先生又指出，臨近農曆新年本應是旺季，但近日生意都未見起色，「以前團年飯啲人可能買啲海味，𠵱家都冇。」陸續說，傳統實體店近年面對網店競爭，加上難以抵禦大公司的廣告攻勢「唔夠佢哋鬥」，唯有見步行步，亦希望可以盡快通關，恢復遊客的客源。

+ 1

停晚市堂食 供應酒樓海味生意剩兩至三成

另一方面，大型海味店舖安記海味，今早則仍有不少市民辦年貨。董事總經理潘權輝表示，生意未太受Omicron疫情影響，但受食肆禁晚市堂食影響，原本供應酒樓的部門只剩兩至三成生意。而疫情下，亦有公司選擇訂購海味送給員工或客人，代替原本的團年飯。另外，因為不能到餐廳食團年飯，一些即食盆菜今年亦特別受歡迎。

市民︰辦年貨預算比往年少約一半

關女士今早到海味舖辦年貨，她稱，因為不能拜年，連團年飯也因疫情而取消，只是象徵式用約一千元買一些鮑魚、冬菇與家人食餐飯，預算亦比往年少了約一半。她又提到往年都會外出食團年飯，但現在疫情嚴重，即使政府未有禁晚市堂食，亦不會到餐廳食團年飯。

黃女士亦於今日到海味舖，花上一千多元辦年貨買海味。她認為，今年海味價格比往年貴近一成，但每年一次未有太計較，而今年亦因疫情而減少相約親友拜年，買的海味亦主要是用作送禮，「𠵱啲係一定要送㗎，心意嚟。」