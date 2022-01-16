封區檢測｜寵物店女店員染Delta居香港仔東勝道　暫有2宗源頭不明

衞生防護中心公布本港今（16日）新增少於10宗初陽個案，其中1宗初步確診個案源頭不明。該病人居於香港仔東勝道2-4號，於銅鑼灣Little Boss寵物店工作，但她不是染變種病毒株Omicron，而是近月罕見的變種病毒株Delta。政府今晚對病人所住的大廈，展開圍封強制檢測，目標在明早6時半完成。連同居灣仔的超市理貨員個案，目前本港有2宗源頭不明個案未找到關連。



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女店員1.11出現病徵 病毒量頗高

中心指，個案涉及一名23歲女病人，居於香港仔東勝道2-4號，於銅鑼灣Little Boss寵物店工作，最後上班日期為昨日（15日），近期亦沒有外遊記錄。病人於1月11日出現流鼻水、喉嚨痛和咳嗽的病徵，昨日提交的深喉唾液樣本呈初步陽性，並帶有L452R變異病毒株（即Delta），Ct值約21，即病毒量頗高。她曾於去年8月21日、9月16日，在本港接種兩劑科興疫苗。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日亦公布，女病人於1月5日放假時，曾到油麻地海底撈吃晚飯；1月10日放假時，曾與一名友人到灣仔睿景酒店過夜，但使用的設施不多，主要買外賣回酒店房進食。此外，她亦曾於1月3日到西環西環金玥餐廳吃午飯，並到阿一豬扒酸辣米線吃晚飯，「其他時候就好似我哋頭先講可能喺附近有啲外賣。」

中心提醒市民，已向香港仔東勝道2-4號作出限制與檢測宣告，因此強烈提醒相關住戶須配合圍封。任何人士如未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環，以證明已接受強制檢測，即屬違反強制檢測公告。

中心指，正全力追查個案潛伏期內曾到訪的地方，並進行全基因組測序，以及與本港早前錄得的個案進行比對，以確認感染源頭。中心亦呼籲所有對身體狀況有懷疑的人士，或有感染風險的人士盡快進行檢測，以有效地及早識別有否被感染。

58歲超市理貨員仍未找到感染途徑

上述23歲女病人，為目前第2宗源頭不明的個案，亦是近月罕有的Delta個案。

翻查資料，變種病毒Omicron殺入本港至今，雖然曾出現多宗源頭不明的個案，但大部分已找出源頭，僅剩下曾到港九多間超市、58歲的超市理貨員（編號：12872）仍未找出，她居於灣仔駱克道利順大厦，病毒基因排序顯示她屬國泰空姐及其母的Omicron群組，但她並沒有與群組患者的行蹤有重疊。

▼1.7駱克道利順大厦強制檢測▼

