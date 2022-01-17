陳肇始對突現Delta感奇怪　社區有傳播鏈　籲市民縮短辦年貨時間

變種病毒Omicron殺入本港社區，食物及衞生局局長陳肇始今早（17日）在電台節目表示，市民接種疫苗、配合強檢公告，找出傳播鏈，才令病毒不會擴散，希望做到減少人流、大型聚集，才有條件讓市民在農曆新年後恢復正常生活。她又指，明白市民需要辦年貨，呼籲市民縮減購物時間，相信有助減低擠塞情況。



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陳肇始表示，雖然目前每日確診個案回落至單位數，但強調疫情未完全受控，仍有潛在傳播鏈，昨日再新增一宗帶Delta變種病毒的源頭不明個案，令人感到奇怪，故要進行更多追蹤工作，找出感染源頭。她認為，現階段要盡快接種疫苗、按要求接受強制檢測、找出傳播鏈，令Omicron不會在社區擴散，亦透過延長社交距離措施避免大型聚集、減少社區人流，希望農曆新年過後可恢復正常生活。

有見及近日屯門區居民的「安心出行」接連收到多個感染控制通知，陳肇始表示，倘在24小時內已做過檢測，便毋須重複再做，但呼籲市民盡量跟隨強制檢測要求。她說「今日做完、聽日又做」，是因為病毒有潛伏期，但稱會盡量令安排務實可行，亦要顧及風險管控。

對於近日不少市民外出購買年花、辦年貨，陳表示食環署及警方已加強巡查，例如到人多熱點、有外傭聚集的地方派傳單及要求不要聚集，在高峰期日子已有計劃會實施人流管制。她說，明白市民有需要辦年貨，但呼籲嘗試縮短時間，相信對擠塞問題有幫助。

陳肇始。(資料圖片 / 盧翊銘攝)

有見及油麻地香港海景絲麗酒店先後出現6宗確診個案，陳肇始表示，當局已在酒店取環境樣本、要求入住確診個案房間附近的酒店住客延長檢疫時間，經視察後認為該酒店在清潔消毒、人流分隔、採樣等都符合要求，認為今次事件不構成要停止其作為檢疫酒店。

43歲巴基斯坦（#13045）主婦確診，患者早前曾於油麻地香港海景絲麗酒店檢疫。（廖雁雄攝）

至於下月「疫苗氣泡」將擴至餐飲處所及表列處所，陳肇始表示，資科辦正為安心出行進行技術改動，希望做到既能識別、亦不希望進入處所時大排長龍。她又指，未來「疫苗氣泡」會延伸至學校、康文署設施等。

此外，政府更新本地感染個案密切接觸者在檢疫中心的檢疫期要求，將已打疫苗人士的檢疫期由21天縮短至14天。陳肇始表示，根據文獻及其他地方發展，Omicron的潛伏期較短，從風險角度考慮上可縮短檢疫期；但外防輸入方面要謹慎，皆因外地「爆得好緊要」，認為現階段用較長時間檢視，做法較穩妥。