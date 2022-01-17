消委會｜超市罐頭粟米差價九成　杯麵朱古力減份量　籲貨比三家

疫情下全球貨運及供應大受影響，百物騰貴下市民生活百上加斤。消委會抽驗四間大型超市及食品店，發現最常買的食品及日用品的平均價格上升1.5%；即使是同一貨品在超市間的售價懸殊，例如一款罐頭粟米粒的價格介乎6元至11.4元，差價達9成。此外，超市優惠減少、貨品的實際份量減少但價格不變，亦等同變相加價。該會建議消費者購物前，可利用「網上價格一覽通」貨比三家，節省家庭開支。



消委會透過分析超市格價工具「網上價格一覽通」數據，抽檢四間大型超市及食品店，包括百佳、Market Place by Jasons、AEON 及大昌食品。（資料圖片／黃寶瑩攝）

消委會透過分析超市格價工具「網上價格一覽通」數據，抽檢四間大型超市及食品店，包括百佳、Market Place by Jasons、AEON 及大昌食品，逾700件日常貨品售價，涵蓋「麵包蛋糕 / 穀類早餐 / 麵包醬」、「米 / 食油 / 罐頭 / 蔬果 / 肉類」及「個人護理」，發現去年6月至11月期間，這三類最常買的食品和日用品的平均價格上升1.5%。其中「麵包蛋糕 / 穀類早餐 / 麵包醬」的平均價格升幅最高（2.4%），有兩間超市更錄得約7%升幅。

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罐頭食品價格差幅大

四間超市格價差幅最大的首10位貨品中，5款屬罐頭食品，主要為罐裝粟米粒、粟米蓉和茄汁焗豆。其中一款罐頭粟米粒的價格差幅最大，售價介乎6元至11.4元，相差達9成；同一品牌的忌廉黃粟蓉，差異亦逾6成半，售價介乎6元至9.9元。

消委會亦發現，嬰兒紙尿片/褲在不同超市的差價由24.7元至52.9元，當中實際價格差異最大為一款嬰兒紙尿片，超市間的售價介乎116.1元至169元。該會指，不少嬰兒用品，例如尿片或奶粉的售價動輒過百元，同款產品在不同超市間的實際價格差異頗大，故消費者在選購大額產品前，宜預先利用價格工具比較不同超市價格。

（消委會提供）

減優惠、削份量 變相加價

即使部分貨品的價格未有直接調高，但超市減少提供優惠及生產商縮減產品份量，亦等同變相加價。是次抽檢發現，四大超市中，有兩間所提供的優惠數量顯著減少，當中一間超市的優惠數量由去年6月的4,409項大幅銳減至11月的4,099項；另一間超市的優惠數量則由6月時提供的270項減少至11月的220項。

此外，部分貨品的實際份量減少，但價錢沒有相對調低，例如一款潤喉糖由45克減至40克、一款花生朱古力由40克減至37克，以及海鮮味杯麵由75克減至72克等，減幅分別達11.1%、7.5%及4%。

超市投訴增近5成

去年消委會接獲有關超級市場投訴達528宗，較前年增加近5成。消委會總幹事黃鳳嫺表示，最多人投訴是服務質素，由89宗增至144宗，價格爭議由71宗增至103宗，網購投訴由46宗增至74宗，而銷售手法亦由51宗增至114宗，例如優惠講解不清。

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精明格價可節省一成開支

消委會以一個二人家庭為居家抗疫購物備糧為例，於同一超市購買一籃子20 款貨品，包括罐頭、油、米、麥片、急凍食品、洗澡用品、牙膏、牙刷、清潔用品等，總支出約914.1元,相反格價後；到不同超市購買最低價貨品，則只需約819.4元，成功慳錢近百元（11.6%）。

黃鳳嫺表示，疫情下全球生產及運輸受影響，國際間商品價格上調不少，相信未來數月價格繼續上升的機會非常高，故認為消費者宜更精明消費，可針對性到不同超市購買所需商品。消委會又呼籲超市集團在疫情期間盡量避免調高糧油食品等日常必需品的價格，與社會共度艱難時刻。