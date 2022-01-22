抗疫兩年｜外防輸入失守爆第五波　Omicron、Delta夾擊(一文回顧)

2020年1月22日，本港錄得首宗新型冠狀病毒個案，自始港人踏入抗疫漫長歲月，搶購防疫用品、限聚令、WHF、竹篙灣檢疫、禁晚市堂食、接種疫苗、通關......都變成了大家日常用語，曾經，大家以為新冠疫情與沙士一樣會盡快過去，回復正常生活，成為大眾市民的新年願望、中秋願望、聖誕願望......然而，一年又再過去，港人仍未能走出「疫境」、「除罩」相見。政府往往在外防輸入走漏個案，造成一波又一波疫情，當中歌舞群組仍然為至今最大感染群組，共732人染疫。



2020年10月至2021年5月，港人經驗長達半年多的第四波疫情，及後社區個案大致「清零」，本港亦開展疫苗接種計劃，疫情完結仿見曙光。政府開始逐步放寬各社區距離措施，亦積極與內地商討通關，但疫情再度在去年年尾爆發，通關再次無期。時至今日，踏入疫情兩周年，亦正值爆發第五波疫情。



下文將與大家回顧過去一年，港人艱辛「抗疫」之路，回望過去，展望可盡快走出「疫境」。



【抗疫兩周年系列報道之一】



延伸閱讀：抗疫兩年｜首發現不明個案屬空姐群 蕭傑恒堅守信念：望㩒住疫情

▼歌舞群組累計732人確診，成為本港最大型的群組▼



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歌舞群組累計732人染疫 至今仍為最大群組

回顧過去四波疫情，以及至今第五波疫情，歌舞群組仍然為至今最大感染群組，共732人染疫，第二位是URSUS Fitness健身室群組，其次為酒吧及樂隊群組。

至於目前情況嚴竣的第五波疫情，一名國泰空姐回港後確診，並傳染給同住的母親及兄長，其母親經常到維園跳廣場舞，再將病毒傳媒給多名舞友，群組持續擴散，涉及多個場所。至今累計51人染疫，成十大群組之一。

七成個案屬本地感染 當中兩成為源頭不明個案

截至1月16日，本港共錄得13,555宗新冠肺炎個案，從分類可見，輸入個案佔總個案數目的29.61%，其餘超過七成屬本地感染，包括源頭不明、可能本地個案及輸入相關連個案。當中源頭不明個案佔23.33%。

而輸入關連個案自12月底飆升，根據衞生防護中心公布，自1月3日至1月16日，與輸入個案有流行病學關連的個案共64宗。反映第五波疫情爆發，大部份的個案亦是由免檢疫機組人員將病毒帶入社區引起。

本港至今經歷五波疫情，疫情之下熱愛旅行的港人無法外遊，紛紛改為行山、露營、到酒店Staycation等活動。然而到外地旅遊仍然是港人最熱切的期盼，港府亦曾與新加坡政府籌備「旅遊氣泡」，以及爭取與內地「通關」。不過，由於多地及本港疫情反反覆覆，至今亦未能如願，出外旅行仍未見曙光。

新加坡旅遊氣泡二度推遲 終因兩地防疫策略不一「爆破」

港府曾經多番與新加坡政府籌備「旅遊氣泡」，原訂在2020年11月22日實施，旅客出發前72小時內要接受兩地互認的病毒測試並獲陰性結果，以及要確認出發前14天無到過新加坡或香港以外地方。不過，當時因為本港正經歷第四波疫情高峰期，源頭不明的本地個案數字急升，令「旅遊氣泡」一度延至去年5月26日。至5月本港第四波疫情大致「清零」，大眾以為通關有望，但偏偏新加坡爆發新一波疫情，計劃再次二度推遲。

其後新加坡政府決定改變抗疫策略，採納「與病毒共存」的方針。同年8月19日，港府突然宣布，考慮到兩地疫情防控策略存在差異，決定不再就雙邊「航空旅遊氣泡」作進一步討論，氣泡在港府一聲令下正式宣告「爆破」。

▼香港新加坡旅遊氣泡終告「爆破」▼



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除「旅遊氣泡」，與內地通關亦是港府另一大目標。自去年9月，兩地多次進行對接會議，內地疫情防控專家團體亦於11月中曾訪港，港府亦於12月推出「港康碼」，方便市民通關時與內地防疫措施對接。不過，由於12月尾本港爆發第五波疫情，通關計劃再度延期。但行政長官林鄭月娥指港府已為通關進行大量準備工作，由於未落實未能對外透露，但強調兩地部門已經準備就緒，疫情一旦受控，中央會支持中港兩地逐步通關，希望市民保持信心及合力為通關創造必須條件。

▼市民提早北上檢疫過農曆新年▼



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出院條件及個案分類與內地睇齊

另外，港府為爭取與內地通關，於10月公布收緊確診者的出院安排，出院條件與內地看齊。新要求規定所有康復者出院後以「閉環式管理」及點對點方式，安排前往指定隔離地點進行14天的隔離管理和健康狀況監測。

而在新一年，政府亦更改確診個案的分類方式，與內地睇齊，將有發病即帶有病徵的個案稱為「確診」，其餘歸納為「無症狀感染」。另外，亦針對部分曾確診、再次檢測陽性，但低病毒量的個案列為「復陽」個案。

第五波（2021年12月至今）

回顧第五波疫情前，本地出現零星個案，但未見社區有爆發跡象。惟時至12月下旬，Omicron變種病毒隨兩名免檢疫機組人員流入本港社區。由國泰空少引發的傳播鏈，更導致又一城「望月樓」爆發小型傳播，群組牽涉藥房東主及診所護士，一度令屯門區懷疑出現隱性傳播鏈，至今累計16人染疫。

▼去年12.30望月樓暫停營業 衞生防護中心人員到場採樣▼



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▼1月12日屯門再現排隊檢測人龍▼



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而另一群組，則由28歲國泰空姐引發，她從美國返港後確診，感染同住母親及兄長。其母親因不時會到銅鑼灣維園與多人跳「廣場舞」，令傳播鏈幾何級上升，更出現第六代傳播。個案牽涉陸田園餐廳食客、外傭教會及中信證券行員工。群組之一的榮源茶行太子女王詩雅，曾赴港區人大洪為民的逾百人生日會，引起牽連大波，同樣出席聚會的民政事務局局長徐英偉及入境處處長區嘉宏等人，因此須入住檢疫中心。

第五波疫情期間，衞生署亦將由由機組人員引起的群組個案，列為「輸入相關個案」。衛生防護中心傳染病處主任張竹君曾解釋，現時大部的個案亦在本地感染，列為輸入關連個案僅作解釋個案源頭。

▼1.5衞生署到DIVA陸田園餐廳小廚調查▼



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流入本港的Omicron變種病毒空氣傳播力強，在第五波疫情爆發初期，已經有三幢大廈出現垂直傳播。另外，亦有部分個案未找到源頭，社區疑出現隱形傳播鏈，政府再次宣布由1月7日起收緊社交距離措施本月7日起收緊，包括取消多項大型活動、食肆晚上6時後禁止堂食等，市民再一次要在禁令下渡過農曆新年。

▼1.5特首林鄭月娥公布收緊防疫措施▼



▼1月14日政府公布晚市禁堂食延至2月3日年初三▼



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▼倫敦大酒樓料晚市禁堂食兩周損少400萬元生意▼



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雖然近日空姐母親傳播鏈逐漸回落，但社區再新增多條傳播鏈，亦出現更多源頭暫未明的個案。傳播鏈包括一名在海景絲麗酒店檢疫的回港巴裔婦人，她在檢疫終段被同層人士感染，將病毒帶入社區，造成Omicron變種病毒「BA.2」首次流入社區。其感染群組更加持續擴大，截至1月19日，已累計16人感染，部分個案涉及幾間中學。

另外，一名Little Boss寵物店店員及顧客相繼確診，帶有Delta AY.127，店內倉鼠亦被染出對病毒呈陽性。漁農自然護理署將暫存在該店內及該店位於大埔太平工業中心的倉庫，共約2,000隻倉鼠或細小動物人道毀滅。牽起社會一番熱烈討論，此群組的確診個案近日亦再增加，顯示Omicron疫情未完，本港隨時被相當由動物傳人的Delta病毒夾擊。

雖然醫學界一直沒有確認傳播力極強的Omicron病毒是否較少重症，但觀乎新一波疫情，近百宗與輸入相關連或本地確診個案，暫未見有嚴重病例。

▼1.18銅鑼灣Little Boss有倉鼠和環境樣本呈陽性▼



▼1.18漁護署人員在銅鑼灣Little Boss銷毀動物▼



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▼1月19日 漁護署到旺角Little Boss撲殺檢測▼



第四波（2020年10月1日至2021年5月）

第四波疫情出現多達26個群組，包括最為人熟悉的、至今疫情以來最多人染疫的「歌舞群組」，以及K11名潮食館群組。10月初，來自印度、尼泊爾的病毒傳入本港，多個曾經到訪酒吧「China Secret」的人士先後確診。及後，尖沙咀豪麗大廈有數名泰籍女子確診，其中一人亦曾到訪「China Secret」，當局將其列為同一群組，累計15人感染。

▼China Secret環境▼



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同年11月19日，女富商吳汪靜宜確診，她曾到訪灣仔「Starlight Dance Club」，被揭發同場多人在跳舞後染疫。當局追查發現，群組牽涉多個舞場，更演變成超級傳播鏈，涉及城中名人、上市公司高層等；成為本港最大型的群組，至12月30日，群組累計732人確診。

公立醫院亦首度出現「聯合醫院2D病房群組」，病房內疑出現空氣傳播造成爆發，群組累計12名病人及9名醫護人員確診，其中3名病人不治。

▼聯合醫院2D病房爆疫，病人、職員共21人確診，是最大的院內群組▼



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除了醫院，疫情更加蔓延至勞工階層，多個地盤先後出現群組。其中將軍澳藍田隧道地盤更加二度爆發群組，首個群組累計29宗個案，第二群組累計50宗確診。其餘地盤群組則包括日出康城／啟德地盤（74宗）、中九龍幹線群組（37宗）、香港國際機場第三跑道地盤（33宗）。地盤數度爆疫，政府其後將地盤工人納入需定期強檢的群組內。

▼將軍澳藍田隧道地盤二度爆發群組▼



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▼香港國際機場第三跑道地盤群組，累計33宗確診個案▼



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第四波回落速度緩慢，至2021年1月中，個案數字更再一度回升。當時確診個案集中於油麻地、佐敦一帶，其中「新填地街20至26號」成為「疫廈」，多人確診。政府於2021年1月23日，首度引用《預防及控制疾病規例》第599J章，作出限制與檢測宣告，介乎甘肅街、南京街、炮台街、吳松街劃為受限區域。

▼1月23日，政府首次引用599J章，佐敦一帶列作「受限區域」▼



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同年2月，尖沙咀K11 Musea「名潮食館」的感染群組引起牽連大波。首名確診者曾於2月18日到過餐廳午膳，2月22日發病，屬源頭不明個案。其後，陸續有員工以及於18日和19日期間到過餐廳的食客確診，懷疑出現傳播。名潮食館一度被指餐廳內鮮風量比牌照標準低，K11集團更隨即終止相關租戶合約。其後，商場另一商店卡地亞有員工確診，衞生防護中心指，由於擔心商場內出現隱性傳播，故發出強制檢測公告，要求在內工作的人士接受病毒檢測，商場更閉館6日。

▼K11 MUSEA名潮食館群組累計共57宗個案▼



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西營盤「Ursus Fitness」健身中心於3月爆發群組，患者涉及不同行業及界別人士。隨群組個案不斷增加，政府擴大追蹤範圍，要求全港健身室職員強制檢測，以切斷傳播鏈，當局更自疫情以來，首次區封半山區豪宅強檢。群組累計155人染疫，是自疫情以來，繼「歌舞群組」後的第二大感染群組。

▼西營盤Ursus Fitness爆疫▼



▼3月13日，政府首度半山區羅便臣道▼



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第四波疫情持續半年後逐步平息，自4月23日，本地源頭不明確診個案暫時消聲匿跡。政府專家顧問袁國勇亦在5月29日公布，第四波疫情暫告一段落，本地個案已達至「清零」，惟警告第五波「很可能會出現」。隨之而來，本港陸續放寬部分社交距離措施，但持續多時的限聚令人數則未有再大幅放寬，政府之後積極與內地商討通關，在距離通關在即的12月底，第五波疫情爆發，通關亦暫時擱置。