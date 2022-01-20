Omicron│大坑東檢測中心冷清　東滿樓居民料減新年聚會

新冠肺炎疫情持續，政府表示於深水埗區一帶，採集到檢測呈陽性的污水樣本，並懷疑該區出現隱形傳播鏈，對此高度關注，呼籲該區市民檢測。

《香港01》今早﹙20日﹚到大坑東社區中心的檢測站，發現到場市民寥寥，在1小時內，只有近10名市民到場。有居於東滿樓，即與確診巴基斯坦女子同一大廈的市民表示，接連數日檢測都毋須排隊，亦未對疫情感擔心，不過當公司知情後，已特意要求他在家工作，直至完成強檢。他又稱，新年可能會減少聚會，｢我唔驚啫，可能人哋驚我｣。



▼1.20大坑東檢測中心人流少▼



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43歲巴基斯坦女子早前確診，並驗出帶有更高傳染性的Omicron「BA.2」病毒，其同住在大坑東邨東滿樓的5名家人同樣確診。政府表示對深水埗區懷疑出現隱形傳播鏈高度關注，而且於該區一帶採集到檢測呈陽性的污水樣本，呼籲當區市民前往檢測。

記者今早約10時半到大坑東社區中心的檢測站，現場人流稀少，在1小時內，只有約10人到場，完成檢測的市民均表示毋須排隊，場內冷清。情況與之前屯門區檢測大排龍完全相反。

葉先生表示，公司知道他住東滿樓後，便安排在家工作。（蘇煒然攝）

葉先生居於東滿樓，屬於強制檢測群組，他表示將情況告知公司後，隨即獲安排在家工作，直至完成所有強制檢測。他續稱，雖有留意垂直傳播的問題，惟不知有污水樣本呈陽性，認為現時疫情並不算嚴重，過往香港曾出現單日過百宗確診，現時未感到擔心，｢係咁啱唔好彩住呢幢樓﹙東滿樓﹚｣。

葉先生續指，唯一最擔心的是需到竹篙灣檢疫中心隔離過年，不過在現時疫情反覆下，新年氣氛亦已大減，即使不太擔心疫情，亦會避免親友聚會，｢我唔驚啫，可能人哋驚我｣。

88歲的李婆婆同樣是東滿樓居民，她坦言並不了解疫情，只知道大廈出現確診者，但未太感到擔心，｢有咩擔心啫都幾廿歲！｣她又稱，喉嚨本身敏感，檢測過程並不舒適，不時會咳嗽，但強檢需完成多次檢測。

李婆婆表示，檢測過程並舒適。（蘇煒然攝）

65歲的何婆婆居於大坑西邨，每日到南山邨買餸，她並未留意強檢名單，亦不知確診者的所到之處。她表示，沒有未接種新冠疫苗，今早有街坊稱，深水埗區一帶屬高危，她自覺｢成日買餸驚住自己有菌｣，故自願接受檢測。

何婆婆續稱，早已避免餐廳堂食，亦不會逛商場，近3個月沒有飲茶，但｢無得唔外出買餸｣。她又稱，不時頭痛、手痛，打算待身體情況改善後，會接種科興疫苗。