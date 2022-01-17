問題家庭少女疑遭兄性侵　被兄拉入後樓梯肛交　不情願卻不懂表達

生於複雜家庭的少女，自小被安排在兒童之家生活，間中才返回自己家中。惟她有次回家時在門口遇上胞兄，疑遭胞兄拉到後樓梯肛交。她兩天後返兒童之家後揭發事件及報警，並透露她之前已曾遭兄長性侵。兄長否認強姦及非法肛交等4罪，案件今（17日）在高等法院開審。控方在開案陳詞時透露，女事主的多名兄弟姊妹均有行為及精神問題，女事主亦患有專注力失調及過度活躍症，案發時她僅13至14歲，她被兄長性侵時並不願意，但她不懂得表達。



現年23歲的被告，被控強姦、屬交替控罪的亂倫罪、以及兩項和21歲以下的女童肛交罪。控罪指，他於2019年某日在東涌住所強姦X。交替控罪指他和X性交，而他知道X是他的親妹；他亦被控於2019年某日在東涌住所，和2020年10月30日在東涌某大廈的樓梯，和X肛交。X當時約13至14歲。

形容事主生於不一樣的家

主控官在開案陳詞透露，涉案家庭共有6名子女，被告和X是兄妹關係，然而他們的家是個「不一樣的家庭」，因這個家裡的孩子，有被疏忽照顧的情況，多名子女亦有行為和精神問題，社署於2003年已介入，當時X尚未出生。

回家兩天期間被性侵

X於2006年出生後，社署安排她到寄養家庭居住。2019年，X被安排在一個兒童之家生活，間中會回到自己的家人身邊。2020年10月30日，X回到自己的家，兩天後返回兒童之家後，職員得知X疑遭性侵犯後報警。

遭兄性侵不願意但不懂表達

控方指，X有專注力失調及過度活躍症等問題，她在錄影會面稱在10月30日返家當日下午5時許，她陪同其中一名胞姐上班。惟她折返時，在單位外遇到比她年長6歲的被告。被告便把她拉到後樓梯，然後脫去她的短褲和內褲，把陽具插入她的肛門。X不喜歡亦不願意這樣做，但不懂表達。被告侵犯X後，前往上班。

X亦透露，2019年曾在被告的房內和他告性交和肛交，她當時並不願意，但未有表達。被告於2020年11月12日被捕。

案件明續。

案件編號：HCCC181/2021