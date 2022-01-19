01消息｜梁天琦周三出獄　當局續視「敏感人物」　專門部門監視

本土民主前線前發言人梁天琦，因參與2016年農曆新年的旺角衝突，於2018年被判囚6年。據了解，梁天琦因在獄中行為良好，按法例扣減刑期後，於今日（19日）出獄。消息指當局仍視梁天琦為「敏感人物」，憂其號召力再激厲同行者，料出獄後仍會被相關部門「監視」。



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在甲類犯人監倉監禁

梁天琦於大嶼山石壁監獄服刑，去年被調往最高設防級別的甲類犯人監倉，內裡重門深鎖，裝有閉路電視監控，囚友絕大部分屬極度重犯。

梁天琦曾參加2016年立法會新界東補選，以「光復香港 時代革命」為競選口號，最終取得6.6萬票；同年報名參選立法會換屆選舉被否決資格，因參與2016年農曆新年的旺角騷亂案，於2018年6月被判囚6年。

其參選口號於2019年反修例風波期間被廣泛使用。梁天琦同年7月在獄中發公開信，指港人已展示無比勇氣，改寫歷史，懇請大家不要被仇恨支配自己，「在危難中更要始終保持理性的思考。」

於2020年中曾有消息指，已服刑約一半的梁天琦，由於行為良好，曾計劃申請俗稱「假釋」的「監管下釋放計劃」，惟最終未能成事。

梁天琦的出獄動向備受注視，其中經民聯梁美芬早於去年10月，即距梁天琦出獄尚有數月之際，已在立法會上提出，擔心梁天琦仍然有影響力和號召力，「我哋有無任何應對嘅方式，社會係點樣去處理？據說佢哋號召力仍然係相當高。」保安局局長鄧炳強當時回應指，不管任何人違法，尤其是違反國安法必定會嚴肅處理，「我唔理呢個人佢係放監出嚟定係喺度，呢個必然處理。」