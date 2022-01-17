小一派位｜參加統一派位家長　須於周六及日交選校表

本周六（22日）及日（23日）是2022年度小一統一派位選校(俗稱大抽獎)的日子，教育局提醒，學位分配組已發信予各家長，於指定時段前往所屬統一派位中心辦理選校手續。當局指，如家長因本地強制檢疫或其他相關措施，而未能親身或授權親友於指定日期到統一派位中心交表，可與學位分配組聯絡，以便提供協助。



本周六（22日）及日是2022年度小一統一派位選校的日子。（資料圖片）

教育局指，因應新冠疫情發展，為減少人群聚集及保持適當的社交距離，當局按小一入學申請編號排序，編配學生家長在本周六及日的指定時段前往指定的統一派位中心辦理選校手續。倘若家長仍未接獲教育局的通知書，便須盡快致電2832 7700，向學位分配組查詢。

當局提醒，各家長須遵從相關處所的防疫措施，亦應盡量避免帶同子女前往統一派位中心。如家長未能於被編配的時段辦理選校手續，可於周日下午1時30分至4時30分，到指定的統一派位中心辦理相關手續。教育局亦已隨通知書夾附「選擇學校表格」，供家長預先填寫，縮減在中心的停留時間。

如因強檢未能交表 可致電教局尋求協助

教育局指，如家長因本地強制檢疫或其他相關措施而未能親身或授權親友於指定日期到統一派位中心辦理選校手續，可與學位分配組聯絡，以便提供協助。



另外，因應疫情下的出入境管制，當局指，如個別計劃跨境到港上學或身在外地的申請兒童家長，未能親身前往統一派位中心辦理選校手續，可授權親友帶同表格及家長簽署的授權書以代辦有關手續。倘若未能親身或授權親友處理，可以郵遞方式在周日或之前，將填妥表格交回教育局學位分配組。



統一派位的結果將於6月1日至2日透過郵遞方式通知家長。家長如欲於6月1日透過電話短訊接收統一派位結果，可在選校表格填寫及同意有關選項。