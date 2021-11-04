閩僑中學僅開一班中一　校方稱統一派位人數跌　擬申特別視學

移民潮、適齡學童人口下跌等因素下，學界正面臨縮班殺校危機。教育局早前公布，新學年9月點算在學學生人數後，有兩間公營中學本學年只可開辦一班中一，兩間涉事學校須向教育局申請學校發展方案，例如與其他學校或機構合辦課程、與其他學校合併或進行特別視學等，才可繼續營辦。兩間學校同樣位於港島東區，分別是「明愛柴灣馬登基金中學」及「閩僑中學」。

閩僑中學發展顧問葉淑婷今日（4日）回覆《香港01》，重申該校近年成功開辦三班中一新生，辦學團體亦有意繼續營辦學校，對於本學年首度收生不足，即被教育局要求遞交發展方案，甚至面臨合併殺校是難以接受，「一年定生死唔公平」。

閩僑中學畢業生李韻婷，對母校面臨殺校危機感震驚：「完全唔覺學校會行到呢個地步，覺得好震驚，往年學校小班教學，舊生眼中唔覺學校面臨收生不足問題。」她強調學校為學生提供豐富資源，更邀成功升讀大學並在文憑試奪星的師兄師姐回校提供學業輔導，令她嚮往大學生活，並成功考入香港大學。



閩僑中學本學年收生不足，或面臨合併殺校危機。(資料圖片)

閩僑中學是資助男女校，據教育局中學概覽資料，該校過去兩學年亦開辦了三班中一。

校方：統一派位不足一班

閩僑中學發展顧問葉淑婷指出，本學年收生受眾多因素影，如移民潮、東區適齡學生人數下跌，以及中港未通關，不少新移民學生未有來港就學。她直言，據她所知，2021/22學年，該校在統一分配學位階段獲派學生人數遠低於一班人數，直言學校難在短時間內「湊人」，「（統一派位）真係派好少人落嚟，當然學校自行（收生）會再努力啲！」

她認為，教育局單以一年收生不足，即要求學校改變發展方向甚至面臨「生死存亡」是不公平，「學校啱啱先拎咗品德教育優秀獎，個獎係教育局都有份舉辦，本身係讚揚同埋肯定學校嘅老師團隊，點知十月中就有啲咁嘅消息，係有啲矛盾同難受。同埋一年定生死真係唔公平，今年東區適齡學生人數都係少。」

她透露，學校已向教育局申請延遲回覆發展方案報告，暫定會選擇「特別視學」安排，希望教育局給予學校時間改善，包括要求知名公眾人士成為學校顧問，協助改革及招收學生，「學校以往都有做宣傳，但係傾向低調，日後會做多啲簡介會。」

閩僑中學獲教育局與南聯教育基金合辦的「第四屆品德教育傑出教學獎」中學組優秀獎，學校師生代表在本月1日出席教育局舉行的頒獎典禮暨分享會。（受訪者提供）

基層畢業女生對消息感震驚：學校用心教學、課後聘奪星大學生到校支援

閩僑中學畢業生李韻婷，以2021文憑試成績入讀香港大學中醫系。她直言，對閩僑中學面臨殺校危機感震驚，強調學校為學生眾供豐富資源，老師亦樂意提供協助，不認為學校沒存在價值：「完全唔覺學校會行到呢個地步，覺得好震驚，往年學校小班教學，舊生眼中唔覺學校面臨收生不足問題。」

李韻婷中二時在內地來港，轉入閩僑中學就讀，需適應香港新學制。她形容，當時對通識必修科完全無概念，「以前無接觸過通識」，而英文授課更令她難以跟上進度，幸得學校老師協助，課後啟發恩考，又以遊戲及活動等方式提起她對學習英文的興趣。

閩僑中學畢業生李韻婷。（受訪者提供）

而高中時，她因家庭經濟情況一般，沒打算補習，怎料學校設免費課後輔導班，供同學自願報名，即由學校聘請曾在文憑試奪星的大學生到校，免費為有意參與的同學提供分科小組輔導，「因為家庭經濟一般，補習唔係必須品，我都無喺出面補習，多謝學校請到星級導師，例如係師兄師姐，但係唔止功課輔導，操歷屆試題，佢哋仲會分享大學生活同專科，令到我哋都好想入大學，呢啲都唔係普通補習老師畀到嘅。」

她強調閩僑學校願意投放資源在學生身上，老師亦用心教學及關心同學，即使她升大學後向中學老師求助，老師亦十分熱心，希望日後有更多同學有機會感受閩僑中學的「愛」。