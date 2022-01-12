小一統一派位｜暫定學額出爐　附名校情況　升學專家教選校四重點

小一自行分配結果早前已公布，未獲派學位，而又期望今年9月入讀官津小學的學童家長，須在本月22日或23日，到指定統一中心辦理選校手續，參與俗稱「大抽獎」的小一統一派位。

教育局《2022年度統一派位各小學校網選校名冊》今日（12日）出爐，《香港01》整理了部份受家長歡迎的「名校」暫定統一派位學額供家長參考。當中喇沙小學尚餘80個暫定學額，粗略估算，即約10個學額被「世襲生」蠶食；而油蔴地天主教小學（海泓道）則有67學額，約8個學額被「世襲生」蠶食。



升學專家梁永樂提醒，世襲情況每年相若，家長不宜因外在因素動搖，宜將第一個選項留給最心儀的同區學校，第二選項則放「穩陣」選項。他舉例指，自行收生階段已選的學校較佳，另可留意暫定盛餘學額，若有50至60個亦「值得一試」。

喇沙小學尚餘80個暫定學額。(資料圖片)

至於其後選項，他建議家長可將校網內所有學校分為「歡迎、中間、不受歡迎」3類，第三間學校起由中間選項中依次排列，「如果勁受歡迎，唔好放咁前，否則有機會抽入最唔受歡迎個啲。」

梁永樂提醒家長排序時，不應只參看網上流傳的排名，「部份弱校或收生唔好嘅學校，如果改完，或者辦團有心搞，可能比一啲跌緊落去嘅中間學校更好、資源更多!」

他教路家長選校排序時宜留意四大事項，第一是留意學校班級結構，比較小一及小六開班數目，「愈來愈小班可能係唔受歡迎，口碑出問題或者有負面新聞」；第二是留意網上報道，便可留意到學校特色，「記者報道通常都會知道學校方向，係側重英文？關愛？愛國？價值教育，家長可以睇下學校標榜啲咩！」

油蔴地天主教小學（海泓道）。(資料圖片)

第三則是翻看《小學概覽》內，該校填報的「學與教」內容，「通常頭一至兩項都係學校最重視，又做得到嘅。」最後則是親身到校附近視察，留意校風，惟疫下學校可能已提早停課，可找該校就讀學童家長了解校情，「但千祈唔好信討論區，好多打手。」

1.18未收到選校通知書須聯絡教育局

家長若在本月18日仍未收到選校通知書，應主動聯絡教育局學位分配組。須留意接受直資小一學位的學童，不可參與統一派位。

統一派位結果將在今年6月1日以電話短訊（SMS）向有登記手機號碼的家長，公布學童統一派位結果，而《小一註冊證》則同步在6月1至2日，透過郵寄方式直接寄至家長填報的通訊地址；若6月3日仍未收到《小一註冊證》或香港郵政發出的《領取郵件通知卡》，家長需在6月4日至5日到指定「領取中心」領取結果。

至於跨境學童，若填報國內地址為通訊地址，教育局亦會在6月1日至2日，將印有統一派位結果的《小一註冊證》，以香港郵政「特快專遞」郵寄上門。