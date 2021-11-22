小一自行分配學位｜有學校蠶食32個統一派位學額　多校現收生不足

全港各官立及資助小學，於今日（22日）公布小一自行分配學位結果。教育局指，今年約有48,080名學童提出申請，當中約47.6%（22,892名）學童在此階段獲派學位，比去年微升1.15%。而「世襲生」或父／母在該校任職類別佔52.4%，比去年少。今年有不少校網也有收生不足的情況，當中以九龍40網的荔枝角、長沙灣、深水埗區較為顯著，有5間學校也出現收生不足的情況，其中一間更比原來的自行收生學額少收28人。



在多個校網中，新界區多個校網也出現超收狀況，當中以元朗、天水圍的73網博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校超收人數較多，該校原本在自行分配學位階段收生50人，最終收取82人，蠶食統一派位學額32個。

而在觀塘區48網的學校超收狀況亦較為嚴重，11間學校也有統一派位的學額被蠶食，聖公會李兆強小學，原本在小一自行分配學位階段收生75人，最終收生88人，蠶食統一派位階段的13個學位。

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而在港島區16網柴灣小西灣有3間學校出現收生不足，當中救世軍中原慈善基金學校原本在自行分配學位階段收生50人，最終只收23人。而在九龍區兩個校網，分別32網旺角、大角嘴及40網荔枝角、長沙灣、深水埗共有8校收生不足。

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家長須於周三、四辦理註冊手續

獲得自行分配學位的兒童，其家長須注意相關學校的註冊安排及註冊所需文件，例如小一入學申請表的家長副本及指定數目的兒童相片，以及保持社交距離及遵從相關的防疫措施，並於星期三（11月24日）或星期四（11月25日）學校辦公時間內，按有關學校的安排辦理註冊手續。如家長未能在上述指定期間辦理註冊手續，須事先與學校負責人聯絡，以便作出適當安排，否則將被視作放棄該學位論。

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未能獲自行分配學位 可於明年1月參加統一派位

根據小一入學統籌辦法，所有官立及資助小學的自行分配學額約為該校小一學額總數的百分之五十，餘下的百分之五十學額將留待稍後統一派位階段時分派。

發言人補充說：「教育局會於明年一月中旬以書信通知未能獲得自行分配學位及只準備參加統一派位的申請者，於1月22日或23日前往指定的統一派位中心辦理選校手續，以便進行統一派位。若家長在1月23日後才為子女提出申請參加本年度小一入學統籌辦法，他們須前往教育局學位分配組辦理有關手續，教育局會於2022年6月為申請兒童另行安排小一學位。」

他提醒所有家長：「曾經獲派小一學位的兒童，日後不可再次重新參加小一入學統籌辦法。」

家長如須查詢，可致電2832 7700與教育局學位分配組聯絡。

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