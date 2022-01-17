Omicron｜長沙灣寶華閣四人被巴基斯坦婦傳染　男戶主當外賣員

衞生署衞生防護中心今日（17日）公布，日前確診、曾入住油麻地香港海景絲麗酒店的巴基斯坦婦人（編號13045）「一傳九」，共9位密切接觸者初步確診，包括5位同住大坑東邨東滿樓家人，另外4人住長沙灣元州街 450-464 號寶華閣。政府晚上在長沙灣寶華閣進行封區檢測，但不包括位於寶華閣地下的店舖。



當局公布，寶華閣4名患者為同一家庭，當中29歲男子於深水埗區擔任外賣食品速遞員，相信為其9歲兒子在區內李鄭屋官立小學就讀。



四名居住在長沙灣寶華閣的住戶初步確診，大廈在1月17日晚被圍封檢測。（李澤彤攝）

目標明早7時完成圍封檢測

政府指出，由於今日發現一宗曾在寶華閣居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

政府將於寶華閣內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測，目標暂明早7時完成行動。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

政府表示，根據今日發出的強制檢測公告，任何於1月10日至17日期間，曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在1月19日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株以及考慮到相關感染風險，審慎起見，已接種疫苗以及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

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9歲子讀李鄭屋官立小學 上周五仍有上學

衞生防護中心表示，寶華閣四宗初步陽性個案涉及一個家庭，分別為29歲男子，他沒有病徵，於深水埗區擔任外賣食品速遞員，最後上班日期為1月初；31歲女子也沒有病徵；9歲男童沒有病徵，就讀李鄭屋官立小學，最後上學日期為1月14日（上周五）；1歲女童於1月16日出現病徵），四人近期均沒有外遊。

根據教育局安排，各小學最遲由上周五起要停止面授課堂，未知9歲男童為何仍有回校。

長沙灣元州街 450-464 號寶華閣封區檢測。

料由巴基斯坦婦人傳染 酒店同房檢疫成員反無中招

中心表示，對早前公布巴基斯坦婦人（編號13045）進行接觸者追蹤工作期間，發現個案13045從外地抵港後於油麻地香港海景絲麗酒店進行檢疫時，與這家庭其中一名成員（檢測仍呈陰性）同住一間酒店房間，並於1月10日曾與這家庭四人會面，中心遂於1月15日將這家庭全部五名成員送往檢疫中心，其中四人檢測今日呈初步陽性。

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