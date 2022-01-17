海景絲麗酒店爆交叉感染　巴裔婦坐完疫監1傳9　至少9人初步確診

本港爆發第五波疫情，變種病毒Omicron殺入社區，衞生防護中心今（17日）宣布，今日新增7宗確診個案，另有少於20宗初陽個案。當中包括上周五（14日）確診、於回港後第26日完成檢疫才確診的43歲巴基斯坦裔婦女（#13045），其5名家人以及朋友的家庭4人，即合共9人已初步確診，意味該主婦離開檢疫酒店後，由1人傳予9人。



43歲巴基斯坦（#13045）主婦確診，患者早前曾於油麻地香港海景絲麗酒店檢疫。（資料圖片／廖雁雄攝）

用於海外抵港人士檢疫隔離的油麻地海景絲麗酒店，早前爆發交叉感染。一名43歲巴基斯坦主婦（#13045），於本月10日在油麻地香港海景絲麗酒店完成21日檢疫，其後回到社區，直至上周五（14日）的檢測才發現為陽性。

港大微生物學講座教授袁國勇周日（16日）曾到場視察，經煙霧測試後，發現房間換氣量不足，有確診個案曾入住的1205房間和413房間，空氣分別傳達至相鄰的1206房間和414房間，造成交叉感染。

▼1.16袁國勇到海景絲麗酒店調查▼



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張竹君今日公布，該巴基斯坦主婦的9名密切接觸者，已驗出病毒並列為初步確診個案，包括5名同住家人，以及朋友的4人家庭，即合共9人被傳染。

住海景絲麗店時與一小童同住 完成檢疫後小童交其他家人照顧

張竹君指，巴裔婦當時與一名小童坐相同航班回港，並同住相同酒店房，在完成檢疫當日（10日）在酒店門外，將小童送返至其家人。雖然該小童現時並非確診個案，但小童的4名家人送往檢疫中心後初步確診。

現時，巴籍主婦的家人，連同其朋友（即小童）的家庭，即合共9人初步確診。該家庭居於長沙灣元州街 450-464 號寶華閣。