新冠肺炎｜內地增163宗本土確診　廣東9宗涉珠海深圳梅州中山

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（16日）內地新增本土確診病例163宗，無新增本土無症狀感染者。

廣東省的疫情升溫，9宗本土確診病例中，珠海市佔5宗，其餘分別為深圳市2宗、梅州市1宗、中山市1宗。



國家衛健委通報指，新增本土確診病例方面，天津80宗，其中津南區79宗、東麗區1宗；河南68宗，其中安陽市60宗、許昌市7宗、鄭州市1宗；廣東9宗，其中珠海市5宗、深圳市2宗、梅州市1宗、中山市1宗；陝西5宗，均在西安市；廣西1宗，在崇左市。1宗為由無症狀感染者轉為確診病例（在廣東）。

中山方面，1宗本土確診病例是由早前的無症狀感染者轉為確診。深圳方面，深圳衛健委16日晚間通報新增兩宗新冠肺炎確診病例，其中1人基因測序結果為Omicron變異株，與此前的確診病例無關，為首宗本土Omicron確診病例，也是新的獨立疫情。深圳本輪疫情已累計報告17宗病例。

珠海方面，珠海16日要求全市旅遊景區景點暫停營業，香洲區區域範圍內餐飲場所取消堂食。此外，珠海市香洲區委常委、副區長容立雄表示，Omicron的特點是傳播速度快、隱匿性強，高頻次核酸篩查是阻斷疫情擴散的重要手段。因此，自16日起珠海連續三天每天開展一輪全員核酸檢測。

梅州方面，當地1宗本土確診病例來自五華縣。該病例為一名11歲男童，在11日從珠海返回五華縣，是珠海確診病例的密切接觸者。五華縣當地於16日至19日開展全員核酸檢測工作，並將多個小局劃為封控區及管控區，包括對岐嶺鎮雙頭社區、華源村、龍水村、潭下鎮文安村等。

當地又要求居民非必要不離五華、暫停舉辦大型聚集性活動，並加強全縣各類場所管控，包括暫停開放聚集性和密閉空間文體娛樂場所。