Omicron｜30萬套快速測試套裝社區派發　專家盼助揪出隱形患者

新冠疫情持續，新一輪爆發令屯門成重災區，不少市民均需要進行強制檢測。早前區內各檢測站更因而大排長龍。民政事務總署於本月購入30萬個新冠病毒快速測試套裝，料於18區派發，供受惠市民能自行進行快速測試。香港中文大學生物醫學學院兼任副教授、INDICAID®妥析®新冠病毒快速抗原檢測試劑開發者招彥燾指，此舉希望能協助當局盡快找到社區隱形患者及切斷傳播鏈，亦能讓擔心的人士自行作快速檢測，安心過年。



現時檢測主要分為強制檢測及「應檢盡檢」，然而香港的核酸測試每日只能處理約10萬個樣本，一旦超過10萬人進行檢測，便會令部分市民延遲收到結果。香港中文大學生物醫學學院兼任副教授、INDICAID®妥析®新冠病毒快速抗原檢測試劑開發者招彥燾指，變種病毒Omicron的特點是傳播力高及發病時間短，在人體內變化很快，現行「三日一檢」的政策或會存在漏洞，例如隱形患者在三日前檢測可能是陰性，但三日後亦有機會突然變陽性。他認為，如果在「三日一檢」期間，加插快速測試環節，更能有助快速地找到患者，在形成傳播鏈前將患者隔離，故決定以貼近成本價向政府提供30萬的快速測試套裝，並在社區派發。

快速測試套裝使用方法



快速測試套裝準確度高達86.4%

快速測試套裝曾在美國佛羅里達洲通過最新的臨床測試。當病人到達診所求診時，他們便會提供快速測試套裝讓其自行測試，並在得出結果後，再與核酸測試比對。結果發現，其準確度高達86.4%。招彥燾提到，他們除了是產品開發者外，亦是政府認可的核酸測試機構，市民自行使用快速測試套裝，若出現陽性結果，可先撥打熱線，他們會安排專人上門為該市民進行免費核酸測試，如結果確實是真陽性，會實時上報衛生署，減輕政府負擔。

招彥燾表示，快速測試套裝雖然較核酸測試便宜及快速，但並非是要取代核酸測試， 強調快速測試套裝只是一種輔助性工具。（曾鳳婷攝）

招彥燾表示，快速測試套裝雖然較核酸測試便宜及快速，但並非是要取代核酸測試，強調快速測試套裝只是一種輔助性工具。他提到2020年時，養和醫院引入INDICAID®妥析®新冠病毒快速抗原檢測試劑，為入院病人進行快速測試，呈陰性結果後再安排住院。為確保準確度，他們會進行雙軌檢驗，即會再將快速測試的餘下的溶液，送往中央實驗室進行核酸測試。同年11月，養和醫院出現「跳舞群組」確診個案，當時因時間緊迫，所有醫護人員隨即進行快速測試，成功在短時間內找到一位隱形患者。若當時只使用核酸測試作檢測，花上的時間便會比較長，或未能將確診患者及時隔離。

他指出，現時派發計劃的目的是讓擔心的人士自行檢測、避免傳播他人，特別第五波疫情在新年前爆發，而新年拜年是中國人的傳統，難免有人需要出席小型家庭聚會，市民都很想在新年前壓制傳播。他建議市民，如要出席任何具傳染風險的活動前，都應多走一步，自行進行快速測試，多一重安心，但亦應同時減少不必要的聚會，避免增加傳播風險。