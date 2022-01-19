1.05億六合彩明重臨　馬會宣布每周只周四攪珠　新春金多寶初五開

Omicron疫情未散，Delta威脅加劇，政府日前宣布延長收緊多項防疫措施，多項活動取消，原定本月8日舉行、頭獎基金估計高達1億500萬港元的六合彩亦順延至明晚（20日）開彩。香港賽馬會今日（19日）宣布，因應疫情最新情況及為了避免人群聚集可能造成的公共衞生風險，決定由明日起安排六合彩每星期攪珠一次，直至另行通知。

馬會指，在有關特別安排下，六合彩將於逢星期四攪珠(2月3日賽馬日除外)，而2月5日(初五)會舉行新春金多寶，有關新春金多寶資料，將於稍後另行公佈。



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因應疫情攪珠一周一次 逢周四開彩至另行通知 馬會：免人群聚集造成公共衞生風險

馬會解釋，因應新型冠狀病毒疫情最新情況，以及為了避免人群聚集可能造成的公共衞生風險，決定由明日起，安排六合彩每星期攪珠一次，直至另行通知。

1.05億頭獎六合彩如只半注中或無人中 下期攪珠直接順延至2月5日新春金多寶

原定本月8日舉行、頭獎基金估計高達1億500萬港元的六合彩早前順延至明晚開彩，馬會指，明晚舉行的六合彩攪珠，如有一注或以上中頭獎，隨後一期攪珠將於1月27日(星期四)舉行；如該期攪珠只有半注或無人中頭獎，隨後一期攪珠則會順延至2月5日新春金多寶舉行。