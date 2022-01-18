疫苗｜5歲以上可打復必泰　崔俊明稱標示外使用常見：數據證安全

衞生署衞生防護中心轄下的聯合科學委員會，聯同行政長官專家顧問團，昨日宣布不反對為5至11歲兒童接種科興及復必泰疫苗，但建議復必泰疫苗的劑量應為成人三分一。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早（18日）在電台節目表示，相關建議可行，強調已有文獻數據證實安全有效，但提醒家長要留意子女打針前，有否發燒或長期病患。他續指，「標示外使用」是常見做法，但要留意藥瓶的膠質能承受多少刺穿，憂慮若刺穿多於10次，會有膠粒掉落疫苗。



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崔俊明提醒要留意藥瓶膠粒能承受多少次刺穿：膠粒會掉進疫苗內

崔俊明在港台節目《千禧年代》表示，以成人三分一劑量為兒童注射復必泰的建議屬於「標示外使用」，形容在無藥物適合童使用時是常見做法，但他提醒，要留意藥瓶的膠質能承受多少刺穿，以及其副成份會否影響免疫反應。

他解釋，藥瓶有膠質，若刺穿得太多，膠粒會掉進疫苗內，其學會建議可抽10針，即0.1毫升予小朋友使用，而另一要注意的事項則是副成份，亦即緩衝液體，有關成份僅影響儲存溫度，但並不影響免疫系統安全性，因此認為專家團的建議可行。

聯合科學委員會聯同專家顧問團不反對為5至11歲兒童接種科興及復必泰疫苗，但復必泰疫苗的劑量應為成人三分一。（資料圖片）

對於公務員事務局局長聶德權表示，會由藥劑師專門負責標示外使用，崔俊明表示，政府並無直接尋求學會協助，但相對當局會邀請藥廠請藥劑師處理，強調訓練並不需長時間，只需加強重點，相信不同接種中心的藥劑師也會接受過訓練。他續指，抽取兒童劑量的技術上並不困難，醫生、護士、藥劑師也可以做到，只是藥劑師會較熟悉無菌技術。

至於政府建議兩針至少相隔12周，較學會早前建議的8周更長，他認為此舉更安全，可減低引發心肌炎的風險，亦可增加抗體水平，但提醒家長要留意女子打針前有否發燒，或有長期病患需要受控制。