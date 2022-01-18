消息：銅鑼灣Little Boss多個倉鼠樣本帶Delta　港曾現首例人傳狗

本港新冠肺炎疫情反覆，近日更有一名於銅鑼灣寵物店Little Boss工作的23歲女子，確診Delta變種病毒。行政長官林鄭月娥今日（18日）早上表示，個案事件可能涉及動物傳播；有消息指，該確診女子工作的銅鑼灣寵物店，有多個倉鼠樣本驗出對Delta呈陽性反應，食衞局及漁護署將在今日召開記者會交代。

翻查資料，本港曾多次有寵物確診新冠肺炎，包括2020年3月時，第85宗確診個案、馬主周巧兒的寵物松鼠狗。當時專家一致認同，該狗隻已低程度感染有關病毒，並很可能是由人類傳染，為全球首例。



衞生防護中心昨日指，銅鑼灣寵物店Little Boss一名女售貨員確診並帶變種病毒株Delta，經全基因分析後仍未找到病源，因此源頭仍然未明。衞生防護中心指該店寵物均來自荷蘭，昨日已到店內抽取環境樣本及寵物樣本調查。至今日有消息指，該店有動物驗出對Delta陽性反應。

翻查資料，本港曾多次有寵物確診新冠肺炎，包括確診馬主周巧兒的寵物松鼠狗。當時專家一致認同，該狗隻已低程度感染有關病毒，並很可能是由人類傳染，為全球首例。同月底本港亦再出現狗隻感染新冠肺炎個案，一隻德國狼狗對病毒的反覆測試呈陽性反應。

少女去年旺角Little Boss買龍貓 一度疑動物傳人

另外，去年6月初曾出現1宗懷疑動物傳人的個案，一名17歲少女當時確診並源頭不明，帶帶有N501Y變種病毒株。她於Little Boss旺角分店購買龍貓回家後，曾脫口罩與龍貓玩耍。惟專家當時到寵物店取得多個環境樣本，漁護署亦反覆為該龍貓進行病毒檢測，最終並無發現源頭，認為動物傳人的機會較低。

▼銅鑼灣Little Boss寵物店女店員確診帶Delta▼

