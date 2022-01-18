寵物女店員源頭未明　孔繁毅：動物傳播機會微　輸入個案或有走漏

銅鑼灣渣甸街寵物店Little Boss23歲女職員感染Delta AY.127變種病毒，有專家認為有可能涉動物傳人。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今早（18日）表示，23歲寵物店女店員的個案仍是源頭不明，相信較大機會是被「走漏」的抵港旅客傳染，但他形容源頭傳染女店員時已是「水尾」、病毒量低，而女店員已在社區遊走一周，相信未來幾日再無個案，傳播鏈便可在農曆年前截斷。



孔繁毅早上在港台節目《千禧年代》表示，涉事23歲寵物店女店員仍是源頭不明，有機會是被兩周前抵港旅客傳染，形容是走漏個案，不排除社區有變種病毒Delta的隱形傳播鏈。至於有意見認為，病人可能遭其診所內的倉鼠感染，他表示，衞生署正在做測試，但可能性較低，若動物傳人，寵物店其他員工亦已受感染。

他續指，寵物店的員工已接種兩劑疫苗，有相對保護性，而接觸她的源頭，本身無病徵、病毒量低，形容或是病情的「水尾」，若不幸傳播到，病毒載量低亦會減低傳播風險，相信若未來兩日再無Delta確診個案，相關傳播鏈很快便會斷，農曆新年前有望與Delta告別。

新冠疫苗顧問專家委員會成員、港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅（資料圖片／羅君豪攝）

巴裔婦一傳九 孔︰截斷傳播鏈關鍵在於檢測、檢疫時間做得夠好

至於在海景絲麗酒店染疫的43歲巴基斯坦裔婦人，已傳染9名親友，孔繁毅表示，Omicron傳染性高，20分鐘內近距離接觸、無戴口罩或戴不好已可受感染。他強調要截斷傳播鏈，關鍵是在於檢測、檢疫時間做得夠好，盡量在檢疫期內捉到個案，不會讓病毒流出社區。他又指，酒店換氣、感染控制的監察要更嚴密，以防酒店出現爆發。

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孔繁毅續指，日後會否再有爆發，要靠衞生署以「病毒行先」的策略，追蹤到兩層的密切接觸者，其行蹤都要全數追蹤，並要視乎會否有輸入個案將病毒傳開。他認為現時所有航機已熔斷，再爆疫的機會低，應可在農曆新年前後中斷傳播鏈。

身兼新冠疫苗顧問專家委員會成員的孔繁毅又指，兒童疫苗在英國和其他地方都面臨短缺，以成人份量三分一為5至11歲兒童注射是慣常做法，形容在科學上正確，亦容易做到，但要訓練藥劑師和護士專責為兒童打針。他希望外展隊日後不止接種科興，亦可為兒童注射後必泰，以推高兒童接種率。