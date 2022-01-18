電工不滿砌模型時遭兩貓騷擾　刀割貓尾及扔另一貓向牆　判囚2周

電工在家砌模型時，遭女友帶回家暫養的短毛貓騷擾，一怒下用刀割傷其中一隻貓的尾部，並留下1厘米傷口，又將另一隻貓扔向牆，女友回家發貓隻受傷後揭發事件。電工早前承認兩項殘酷對待動物罪，今（18日）在屯門法院判刑。辯方引述兩份報告指被告沒有暴力傾向，只是因脾氣失控，一時衝動犯案。主任裁判官蘇文隆就兩罪判其入獄2個星期。



被告徐俊賢(29歲)，承認於2021年7月30日，在屯門青山公路順風圍一村屋內殘酷地惡待兩隻短毛家貓，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種行為，而導致該兩隻短毛家貓受到任何不必要的痛苦。

貓主是被告女友的朋友

案情指，被告與女友同住，涉案2隻分別雌性及雄性貓，是女友的朋友放在他們家中暫時寄養的。案發當日，被告女友到天水圍探望母親後回家，發現雌貓尾部有遭利物割傷的痕跡，其尿液亦有血漬。女友之後帶貓隻到團體「寵愛家」照顧及檢查，並向愛護動物協會舉報事件。

砌模型時兩貓突跳到桌上

被告其後被捕，警誡下稱案發時他正在桌上砌模型，2隻貓卻突然跳到桌上，他才用15厘米長的刀切雌貓的尾巴，並將雄貓扔向牆。經過檢查後，發現雌貓尾部右側有1厘米傷口，雄貓則沒有明顯傷勢，但有上呼吸道感染徵狀。

案件編號：TMCC3/2022