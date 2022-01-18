檢測︱政府免費派30萬套快速測試　研發商：倘陽性有專人上門覆檢

民政事務總署昨(17日)宣布，將於未來數星期在全港18區向有需要的居民，免費派發共30萬套新型冠狀病毒快速測試套裝。供市民自行採樣預檢。

香港中文大學生物醫學學院兼任副教授、新冠病毒快速抗原檢測試劑開發商之一的招彥燾今日於商台節目《在晴朗的一天出發》指，快速測試是輔助工具，準繩度達8成以上，可予市民「更安心」，他又透露，港府最初屬意採購最少以百萬計的數量，惟未及生產，料最快下月有望增加供應量。

他又提到，快速測試類似驗孕棒原理，用家一旦驗出陽性，可致電24小時熱線至其公司，會派員上門進行核酸測試覆檢，期間可毋須急於致電衞生署或報警通報。



招彥燾表示，快速測試套裝雖然較核酸測試便宜及快速，但並非是要取代核酸測試， 強調快速測試套裝只是一種輔助性工具。（曾鳳婷攝）

政府原意不只購入30萬份 招彥燾：想要多幾倍但我哋倉底只搵到咁多

招彥燾表示，快速測試並非強制檢測，是港府基於應檢盡檢策略派發，主要是輔助工具，「令自己更安心」。他又提到，港府最初不只屬意購買30萬份，「本身佢哋想要多幾倍，但我哋係倉底只搵到咁多」，他指，港府現時有3個快速測試認可供應商，其品牌是唯一本地研發，亦是整個大中華區首個取得美國FDA認證，產品會外銷至海外市場，但會以香港居民優先，預料最快下個月可隨生產增加供應量。

約有10%假陰性機會 或因患者病毒量低

至於準繩度方面，他指產品曾在本港進行全球最大型測試，結果顯示準繩度達8成以上，隨後亦於美國數個城市進行臨床測試，結果同樣吻合，「我哋對(準繩度方面)好有信心。」至於假陰性機會，他提到，數據顯示有約10%，「但要病毒量好低先有呢個可能性」；CT值30或以下者，其準確度則接近100%。

快速測試套裝使用方法



快速測試用法方面，他指形同驗孕棒技術，可大規模生產，亦值得信賴。他說，每個檢測包均附有中文說明書，網上亦有不少影片教學，用家可按指示將拭紙放於鼻孔約1寸位置，並觸碰鼻孔黏膜範圍，「撩的技巧要掂到肉，而唔係撩空氣，可能有少少痕或打乞嚏，都係正常，然後在每個鼻孔轉5下，再放入溶液攪拌20次。」

棒棒現兩線即有可能陽性 籲用家先按檢測包24小時熱線致電安排覆核

他續說，可棄掉已使用的拭紙，溶液上則附有濾嘴，可滴3滴至試劑盒孔口，並待20分鐘等候結果，倘呈現一條線，代表陰性；兩線即有可能陽性，但他呼籲用家可毋用擔心，並按檢測包上24小時熱線致電至其公司，職員會予其再做一次快速測試，以作覆核，「有時的確會有假陽性機會」，如覆檢後仍然陽性，則會派專人上門採樣，進行核酸測試確認，他指上門覆檢非政府要求，因不欲為政府添煩添亂。用家期間亦毋須急於致電衞生署或報警通報。