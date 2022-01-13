Omicron｜學童服務校巴業界停工　工會促向受影響司機保姆派1萬元

新冠疫情第五波襲來，政府公布明日（14日）開始全港幼稚園及小學停課至農曆新年假期後，變相令一眾以學童服務校巴司機和保姆頓時陷入停工零收入的處境。有工會今日（13日）到政府總部請願，盼當局向業界伸出援手，包括受停課影響的A03 / D01校巴司機保姆各派1萬元應急，以及延長百分百擔保個人特惠貸款計劃申請期等措施，助他們度過難關。



非專利公共巴士從業員協會及香港運輸物流業工會聯會今日下午聯同逾十名工友到政府總部請願。工會代表儲漢松表示，停課在即，工友再次面臨手停，口停的局面，業界急需要政府支援。他提到，A03 / DO1學童服務校巴司機很多為個體戶司機，在過去兩年受疫情影響，學生人數不及疫前水平，致收入銳減，如今再次停課，令他們面對「有支出但零收人」的情況。

非專利公共巴士從業員協會及香港運輸物流業工會聯會今日下午聯同逾十名工友到政府總部請願。（曾鳳婷攝）

立法會議員林振昇及周小松和政府代表接過請願信。周小松指，過去兩年業界已捱得辛苦，新年將至，他們連僅有的就業機會，亦因疫情變化再次喪失，他希望政府能聆聽業界聲音，提供相應的援助。林振昇則認為，政府應多方面以不同形式援助業界，例如直接資助或延長百分百擔保個人特惠貸款計劃的申請期，助工友解決燃眉之急。

學界能否於新年後復課，仍屬未知之數，意味整個校巴業界或會進人新一輪寒冬，加上全球通漲持續上升，工會指不少工友已入不敷支，需借貸度日。因此，儲漢松認為政府應向業界伸出援手，如在第五輪防疫抗疫基金時，直接向受停課影響的A03 / D01校巴司機保姆各派1萬元，支援他們停工期間的日常生活開支，以及延長百分百擔保個人特惠貸款計劃申請期最少至2022年年底，並擴闊申請資格至無薪假/遭停工人士亦可申請，此外，他亦要求教育局積極主動加呼籲全港學校開放校内停車場予所屬營辦商的校車免費停泊、豁免非專利公共巴士本年度的驗車及牌照費，以保障幼稚園，小學復課時之校車服務正常運作。