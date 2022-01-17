Omicron｜疫下憂公廁成毒氣室　清潔工寧「罰企」不坐值勤室

Omicron變種病毒走入社區，當中港島成為重災區，連日多個地區的居民需要接受強檢。《香港01》記者今日（17日）巡視中環、灣仔、銅鑼灣及天后一帶的公廁，發現無論是已經過翻新，設有獨立值勤室的公廁，抑或欠缺休息空間的舊公廁，當值清潔工工作過後大多留在室外，有男廁清潔工坦言，「十個有九個都怕咗中病毒，寧願出去企，都唔想留喺室內。」他亦透露，食環署巡視次數亦較過往頻密，要求「睇緊啲」，疫情嚴峻下只能做好個人衞生，中招與否則只能自求多福。



公廁翻新後設獨立值勤室 設施齊備

政府早於2019年宣佈撥款6億元翻新全港240間公廁，食環署資料顯示，公廁翻新後男女廁均會利用空間興建值勤室，為清潔工提供充足的休息空間及更衣地方，讓他們有獨立空間休息。然而，值勤室多建於廁內，毗鄰廁格，並非每個清潔工均能安心逗留廁所內休息。

繼屯門的新冠疫情告急後，港島一帶連日亦有多宗確診個案，人人自危，人流流動量大的公廁亦屬高危地點。《香港01》記者巡視中環、灣仔、銅鑼灣及天后一帶公廁，當中已翻新的公廁如修頓球場廁所、灣仔街巿公廁、天星碼頭多層停車場公廁、皇后大道中公廁等，雖然設有當值室，室內如風扇、抽氣扇、儲物櫃及枱凳等設施一應俱全，但記者於中午巡視期間，並無人身處房內，清潔工做好拖地、抹扶手及潔廁等工作後，便自動自覺走出室外，部分清潔工會坐在長凳休息，亦有清潔工選擇「罰企」，站在室外一段時間後，再返回廁內重新清潔。而部分舊公廁如雪廠街公廁則未見有人長期駐守，維園公廁清潔工還要兼任在園內掃垃圾的工作，輪流來回公廁與行人通道掃地清潔。

食環督察巡查公廁次數增 主管要求「睇緊啲」

中環公廁工作三年多的外判承辦商清潔工、69歲的關伯表示，自疫情爆發後，工作變得繁重，食環署督察巡廁的次數由以往每日一次變成兩至三次，主管亦提示「睇緊啲」，故此他已加密清潔程度，然而公廁人流多，工作繁重，周末更有做不完的任務，「每逢周末南亞人喺中環擺地攤，吸引好多外傭到嚟，女廁周日全日排長龍，男廁更加係污糟到唔識講，周地廁紙，試過渠道塞內褲，其中一個廁格經常有問題，我試過一日要通渠5次。」

他又指，包括他當值的廁所在內，已翻新的廁所設有獨立值勤室，關上門基本上可以隨時休息，但近月港島爆疫，承辦商即使給予足夠的消毒及防疫物資，包括一個月兩盒共60個口罩、酒精及消毒用品，大部分清潔工都只想留在室外，不想在廁內吸「毒氣」：「十個有九個都怕咗中病毒，寧願出去企，都唔想留喺室內。」他自己平日每半小時便清潔一次，有時還「加碼」在廁所周圍以水喉射水清潔，「講到『病毒』咁勁，做多啲對得住自己，對得住人哋。」然而他亦承認部分時間會留在值勤室內休息，若真的中招，只能各安天命。

清潔保安工會總幹事胡美蓮表示，獲悉Omicron變種病毒走入港島社區後，公廁或掃街清潔工的工作量增加，當中公廁清潔員以本地人為主，街道清潔工則不少為尼泊爾人，他們均擔心在高危環境工作，如何可防止受病毒感染。工會近日正走訪各區的清潔工人，理解他們的需要及擔憂後，再向外界反映。