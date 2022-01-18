地盤工多番強姦非禮繼女　威脅不可告人否則不給家用　囚14年

六旬地盤工涉嫌在4年間，多次在中港兩地的住所性侵未成年的繼女，包括強姦、強迫口交，更叫繼女不可以把事告知別人，否則會不給家用。地盤工早前被陪審團裁定強姦、企圖強姦和非禮長繼女的5罪成，連同他在審訊前承認的1項非禮罪，今(18日)在高等法院判刑，法官在判刑時斥責被告自私，把X當作是發洩性慾的工具，令她留下難以磨滅的烙印，且被告至今仍否認罪行，並無悔意，判被告入獄14年。



只有涉及長女X的控罪成立

67歲任職建築工的被告，在審訊時面對10罪，包括企圖強姦、向16歲以下兒童作出猥褻行為、強姦、非禮等。犯案時間橫跨2015年至2019年，涉及長繼女X，以及X的胞妹Y。X首次被侵犯時只有11歲，於Y涉案期間只有8至9歲。陪審團早前裁定他1項強姦、1項企圖強姦、2項向16 歲以下兒童作猥褻行為罪成，及1項非禮罪成。其他的控罪則罪名不成立，或未能達致大比數裁決，當中包括涉及Y的控罪。

此外，被告在案件開審前承認1項非禮罪，該罪指被告在內地住所，摸長繼女X的胸部。他在被捕警誡下承認曾「逗佢(X)個胸」，並解釋因「一時鹹濕」。

X憎恨被告但又擔心被報復

法官今判刑透露X的創傷報告，她因本案出現創傷後遺症的病徵，她設法避開本案的事情，產生自卑感，並在作供前數天羊癎症發作。報告指，X憎恨被告，同時因怕被告報復而欠安全感。此外，X曾有自殺念頭，但情況現時已紓緩。

X沒有機會享受童年

法官判刑時指，被告干犯令人憎惡的罪行，他濫用X對他的信任，於X於11、12歲時已性侵對方。法官又斥責，被告把X當是發洩性慾的工其，令她留下難以磨滅的烙印。法官指，每一個人只有一個童年，希望可在父母的保護下健康生活，惟X似乎已沒有此機會。因被告的自私行為，對X造成長遠影響，而被告應感自責。

被告未有認罪，令X要在庭上講述不想回憶的慘痛經歷。報告亦指被告否認其惡行，法官指他至今沒有悔意。經考慮後，法官最終判他監禁14年。

案件編號：HCCC309/2020