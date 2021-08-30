內地漢來港當家庭主夫　遭妻言語虐待兼渴求親密　圖姦繼女囚4年

持雙程證來港與妻會合的男子，聲稱來港後當上家庭主夫感到有壓力，無法控制性衝動下企圖強姦及非禮22歲的繼女。男子早前承認企圖強姦及非禮罪，其心理報告顯示，被告疲於應付家務，感到沉悶、被孤立，因此自控能力減低，並渴求親密關係，繼而侵犯繼女，求情亦透露遭妻子在言語上虐待，法官考慮到案件涉違反誠信等因素後，判他兩罪囚4年。



45歲被告，承認一項企圖強姦，及一項非禮罪，指他於2020年5月29日在港侵犯當時22歲的繼女X。

妻已提離婚已失去一切

辯方求情指，被告妻子任會計文員，被告經常遭妻子在言語上虐待，案發時出於一時衝動犯案，事後妻子與他離婚，他已失去所有，望法庭考慮到事主已是成人、過程中只使用有限的暴力等，予以輕判。

被告疲於應付家務感沉悶被孤立

女事主X的創傷報告顯示，她事後患上創傷後壓力症候群，不時會回想事件而感到不快，亦變得過度警覺。被告的心理報道則顯示，他壓力管理及解難能力不足，與X母結婚後，對於要擔任家庭主夫感到有壓力，亦疲於應付家務，感到沉悶、被孤立，因此自控能力減低，並渴求親密關係，繼而侵犯繼女。

案發時未有使用避孕套

法官認為，雖然事主被侵犯時非十分年幼，被告亦非有計劃地犯案、沒有使用過分的暴力，但案中有多項加刑因素，包括沒有使用避孕套、事主在家中遭侵犯及被告涉違反誠信。

法官也考慮到被告嘗試強姦事主後，仍未有停手，要求事主替他口交及在她的口內射精，令事主受到進一步的創傷及屈辱，考慮到被告認罪等因素，於是作出以上判刑。

被告早上突入房圖姦事主

案情指，案發當天早上，X獨自在房間睡覺，被告的兒子亦在家。上身赤裸的被告穿著短褲走進X房，並爬上她的床上撫摸她的胸部和私處，又強吻她的臉和胸。

逼事主手淫及口交

X掙扎及呼救，被告沒有理會，並脫下她的內褲和上衣，X見被告陰莖勃起，沒有使用安全套，便拒絕及欲離開，但被告猛力按着X雙腿，她感被告下體碰到其私處，被告最終逼X為他手淫及口交，並在X口內射精。

被告返回他的房間後，X即離開住所，並在同日下午向母親哭訴差點遭繼父強姦，X情緒激動，她在母親陪同下報警。

案件編號：HCCC85/2021