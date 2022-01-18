海景絲麗酒店交叉感染引爆傳播鏈　美孚地利亞修女學校三學生染疫

Omicron變種病毒株攻入本港，今(18日)新增18宗確診，本地相關佔11宗，錄得自第五波疫情以來，本地個案單日新高，更懷疑首度涉及學校內傳播。

曾於油麻地香港海景絲麗酒店檢疫、隨後證實因換氣量不足而交叉感染的43歲巴基斯坦裔婦女，引爆另一條傳播鏈，群組繼續擴大，新增確診者包括於美孚地利亞修女紀念學校（百老匯）就讀的兩名學生，其中一人更疑在班房應試期間，傳染另一名同學，同一班房學生均需檢疫。校方今日急發通告，宣布會暫停面授14日，考試延後至下月14日後舉行。

另外，當局懷疑確診者居住的大坑東邨東滿樓，出現垂直傳播，有居於患者樓上的住戶初步確診，港府相關部門及專家正實地視察。初步確診個案錄得10多宗。



位於美孚的地利亞修女紀念學校（百老匯）昨日發通告，指接獲衞生防護中心通知，有兩位學生初步確診。（網上圖片）

43歲巴基斯坦裔主婦（#13045）確診，患者早前曾於油麻地香港海景絲麗酒店檢疫，其後專家發現酒店換氣量不足，至少4間房出現交叉傳播，亦令上述巴裔婦完成檢疫後才在指定日子檢測發現中招。衞生防護中心追查後，發現她返回社區後已至少傳播9人(#13063-13071)。

今日新增的初步確診者均屬其緊密接觸者，涉及兩個家庭，全部無接種疫苗，該家庭居於大坑東邨東滿樓，其中兩名患者分別於美孚地利亞修女紀念學校（百老匯）就讀中三及中二，由於近日校內正值考試周，另一名曾於同一班房應考的3M班學生亦證實初步確診，但兩人並不相熟，亦不涉緊密接觸，署方懷疑涉及班房傳播，所有曾於該班房考試的學生均要檢疫。



此外，患者居住的大坑東邨東滿樓，亦相繼出現初步陽性個案，有居於其樓上14室的家庭，包括一名四旬婦人及3歲幼童初步確診，該幼童於石硤尾聖多馬堂幼稚園K1就讀，該幼童前日(16日)發燒，翌日檢測呈陽性，該幼童上周六(15日)於東滿樓圍封當日檢測呈陰性，其同班同學未知是否需要檢疫。

▼1月15日 深水埗大坑東道83號大坑東邨東滿樓封區檢測▼



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食物及衞生局局長陳肇始表示，近兩日疫情出現令人憂慮的發展，包括曾入住指定檢疫酒店人士所引發的Omicron家庭群組，另大坑東邨東滿樓疑出現垂直傳播，相關政府部門及專家正實地視察。



地利亞修女紀念學校（百老匯）今日發出通告，指接獲衞生防護中心通知，有兩位學生初步確診，他們最後上學日期為1月14日。校方宣布，學校會暫停面授14日，明日起（19日）至31日轉為網課，考試延後至下月14日後舉行。另外校方今日安排清潔及消毒校園。

位於美孚的地利亞修女紀念學校（百老匯）昨日發通告，指接獲衞生防護中心通知，有兩位學生初步確診（學校網頁）

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▼1.17長沙灣寶華閣圍封檢測▼

