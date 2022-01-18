寵物店爆疫撲殺逾千倉鼠及動物　寵物鼠飼主：倉鼠嘅生命都係生命

新冠肺炎疫情未止，繼早前銅鑼灣Little Boss寵物店一名售貨員確診Delta變種病毒外，一名曾到訪的女顧客亦確診，店內11個倉鼠樣本亦呈陽性。港府決定，撲殺全港2,000隻相關的倉鼠和細小動物。

飼養經驗達15年的「資深」倉鼠飼主馮小姐批評，相關做法猶如無視生命，質疑不合理「小型動物、倉鼠嘅生命都係生命，點解可以咁草率落𠵱個決定？」

馮小姐強調，現時調查仍未完成，未確認感染源頭，呼籲主人不要棄養，「唔好令到寵物鼠冒上不白之冤。」



馮小姐自幼喜愛鼠類寵物，並在家闢出雙人床的空間，讓天竺鼠可自由活動。（張浩維攝）

馮小姐現時合共飼養7隻熊仔鼠及天竺鼠，她形容，每隻寵物鼠性格都不一樣，以天竺鼠為例，牠們一般較親近人，喜愛被抱及撫摸，亦喜歡主人親手餵食，故常與牠們有親密接觸，「喺屋企時，會盡量同佢哋坐埋一齊，攬住佢哋傾偈。」

港府公布因應有寵物店爆疫，要撲殺兩批涉及近2000隻倉鼠和細小動物。她認為做法不合理，建議可先將牠們隔離檢測，以免無受感染的倉鼠「陪葬」。

擔心自己感染後傳播予寵物

馮小姐坦言，不擔心寵物鼠將病毒傳人。她說，過往亦有研究指出，動物傳人的機會較細，反而憂慮在疫情下，自己外出感染病毒後，再傳播予牠們。

因此，馮小姐家中常「高度戒備」，例如每次外出後，必須先洗手才撫摸牠們，而擁抱牠們前亦會先更換衣物，「盡量隔絕出面嘅環境，同佢哋生活環境。」為寵物鼠選擇玩具時，馮亦會選擇布類及塑膠製品，以方便清潔。

會有感冒或肺炎 可先作檢查

馮續說，寵物鼠雖會生病，與人類一樣會感冒、流鼻水，甚至患肺炎。過去她的寵物曾患上呼吸道感染或肺炎，需使用呼吸機或氧氣機，亦要聞霧化藥，最終康復。

她強調，寵物鼠主人不應恐慌，若已飼養寵物鼠一段長時間，相信只要主人自律，寵物鼠並不會染疫。至於新主人，若發現寵物鼠有病徵，便應帶牠們求醫。倘自己有不適，亦應與寵物鼠保持距離。

+ 7

寵物鼠亦有情感 籲勿棄養

馮小姐又說，現時暫未能確認涉事寵物店爆疫，涉人傳動物或動物傳人，呼籲大家別棄養，「天寒地凍扔佢哋喺街，必死無疑。」她續指， 牠們體型較細，在街上較難被察覺，加上寵物鼠與貓狗、兔子不同，暫未有具架構的組織專門負責拯救，只能依賴獨立義工。

她表示，她的7隻寵物鼠全是領養得來，有人因經濟、家庭、移民等原因棄養，亦試過在街上拾到。根據她的經驗，寵物鼠都有情感，被遺棄時亦有感受，「例如天笠鼠，開心時會叫......唔開心時匿埋，佢哋情感好豐富。」