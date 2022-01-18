交倉鼠非法例要求　自願交鼠無賠償　要簽棄養書日後生死無權過問

銅鑼灣寵物店有倉鼠驗出帶有新冠病毒，政府迅速下達「殺鼠令」，並呼籲去年12月22日或之後在香港寵物店買倉鼠的市民，應將倉鼠交到漁護署作人道處理。

漁護署提供熱線供市民查詢「交鼠」安排，《香港01》記者以寵物鼠主人身分致電，接聽職員稱，寵物鼠主人要由明早9時起，親身到位於沙田的新界南動物管理中心交倉鼠，並要簽署棄養同意書。對方強調，政府不設賠償，而主人日後亦不能再過問倉鼠情況。



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漁護署署長梁肇輝表示，根據紀錄去年12月22日及今年1月7日進口的兩個批次倉鼠風險較高，分別涉及1,080隻及838隻，均是由Little Boss所屬的公司空運到港。該署「強烈建議」市民，若曾在去年12月22日或之後，在寵物店買倉鼠，應交回署方作人道處理，並設立熱線設立熱線2691 2269，供市民查詢安排。

寵物鼠主人簽棄養書後 無權過問如何處置

《香港01》以主人身分致電熱線，接聽的職員表示，周三9時起開始接收倉鼠，寵物鼠主人要親身帶倉鼠，到位於沙田多石徑11號的新界南動物管理中心，當局不設上門收倉鼠服務。寵物鼠主人交倉鼠後，要簽署棄養同意書，之後倉鼠被如何處置都無權過問，政府亦不會提供賠償。

梁肇輝於疫情記者會上，多次被問到主人若不交回倉鼠有何後果。梁坦言，暫時署方只是以行政措施收倉鼠，而非引用法例充公，建議主人把倉鼠交由署方處理。

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