政府擬大規模滅殺倉鼠　袁國勇讚果斷、明智：不想新變種病毒傳播

因有倉鼠樣本對新冠病毒呈陽性反應，全港寵物店的倉鼠均會被撿走作檢測及人道毀滅，政府亦呼籲12月22日後買了倉鼠的市民，交出家中的小寵物，當局會為牠們檢測病毒，倘陽性會要求飼主檢疫隔離，而不論結果，交出的倉鼠都會人道毀滅。

政府抗疫專家顧問暨港大微生物學系講座教授袁國勇讚揚做法「果斷」及「明智」，指可有效避免倉鼠間傳播病毒，導致更新變種病毒出現，由香港傳至全世界。



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政府專家顧問暨港大微生物學系講座教授袁國勇今日（18日）下午巡視出現垂直傳播的東滿樓後，提到漁護署將所有倉鼠人道毀滅，讚揚做法「果斷」及「明智」，撲殺倉鼠的決定可有效預防新變種病毒人傳人。

袁國勇類比歐美水貂傳播的案例，指當時水貂傳人的案例亦很少，但已撲殺數以萬計的水貂。他強調，今次確診店員與Delta病毒的其他個案基因排序不一，擔心倉鼠間互相傳播構成基因突變，不排除再感染人類，「如果香港整咗隻倉鼠搞出嚟嘅變種病毒，再傳去人甚至全世界，真係唔想見到。」

袁國勇又提到，倉鼠並非立即病發，不可能每日進行檢測，加上實驗得出倉鼠對病毒較敏感，頭十日會釋放大量病毒，容易將病毒傳開，需要各部間專家研究傳播模式。