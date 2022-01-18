政府撲殺全港倉鼠　寵物店仍未知會否有賠償：沙士都未試過殺動物

銅鑼灣寵物店Little Boss有店員及顧客確診，店內11隻倉鼠樣本亦呈陽性。政府決定，全港2,000隻倉鼠和細小動物要人道處理。

有售賣龍貓、售鼠的寵物店表示，漁農署明日中午將會到場收走倉鼠，不知道政府收走後會否賠償，雖然倉鼠成本不高，但承認會有損失，又稱暫未收到通知停業。



寵物店老闆楊先生表示，今日下午已收到政府來電，漁農署明日中午將會到場收走倉鼠。他又指，過去經營了約20年，但從未出現過類似事件，「沙士都無試過（殺動物）。」

楊老闆又指，他們有幾十多隻倉鼠，業界一般向批發商取貨，不知道政府收走後會否賠償，又承認會有損失，形容如「無妄之災」，幸而倉鼠成本不高，只能見步行步。

▼寵物店Little Boss全線14店停業▼



停業影響大於殺鼠

他又指，出售寵物佔店內生意額不大，主要靠售賣食物或日用品。不過，政府宣布全港可售賣倉鼠的寵物店要即時停止營業，他稱停業影響甚大，但至今未收到通知。

衞生防護中心今日表示，繼銅鑼灣寵物店Little Boss一名女店員確診感染Delta病毒外，再發現一名到訪的女顧客確診。她的女兒在今月4日曾在Little Boss購買倉鼠，之後患者曾與女兒到店舖換倉鼠籠。而她的丈夫檢測亦呈初步陽性。