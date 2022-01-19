檢測｜深水埗增8檢測點　街坊曾逛鴨寮街一檢求心安：驚隱形傳播

在油麻地海景絲麗酒店染疫的巴裔女子，離開酒店後始確診，更傳染至少9名親友，昨（18日）更疑現二代傳播，美孚地利亞修女紀念學校兩學生「中招」，家人又在深水埗區遊走，令該區成為「疫區」。

政府今日（19日）在深水埗增設8個檢測點，為自願檢測市民採樣，惟今早情況有別於屯門日前千人空巷景況，荔枝角公園流動採樣站冷清，開站頭1小時只有約20人做檢測。有住美孚市民對美孚以至整個深水埗區疫情感擔憂，周末曾逛鴨寮街的她今前來檢測：「驚區內有隱形傳播鏈，做檢測求安心。」



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荔枝角公園檢測站等約5分鐘即完成檢測

政府今早在深水埗多處增設8個檢測點，其中一個流動採樣站位於荔枝角公園，朝9晚9為居民採樣。該站今早人煙稀少，開站首1小時只有約20人檢測，居民到場後僅5分鐘左右便完成檢測。

住所近地利亞修女紀念學校 美孚居民周小姐憂心：周末行深水埗多人到維園咁

在美孚居住的周小姐早上9時許到場做檢測，坦言對美孚，甚至整個深水埗區疫情感擔憂，她周末亦曾到深水埗閒逛，形容有「玩具街」之稱的福華街和鴨寮街迫爆、十分高危，「都好多人，成個好似行維園咁」，而其住所亦靠近地利亞修女紀念學校，憂心會不慎中招，因此便做檢測求安心。

她表示，檢測站人煙稀少，擔心區內有隱形傳播鏈，會減少外出吃飯。她續指，政府早前減少檢測站的數量，又要預約，難以吸引居民檢測，今次增加8個檢測站讓市民即場採樣，十分便利，家人稍後也會下樓做檢測。

住美孚新邨第五期 街坊免外出減風險：實行在家工作

在美孚新邨第五期居住的佘先生表示，其所住大廈日前被圍封強檢，加上區內多確診個案，波及鄰近中學，因此特意早上前來檢測。他表示，已盡量避免外出，並實行在家工作，減少受感染的機會。

早前屯門多個檢測站「打蛇餅」，他表示，無預想美孚也會如此迫爆，街坊早上亦通風報信指檢測站無人龍，便隨即下樓檢測，對於檢測站人流冷清，他表示只能做好自己，只要減少聚會便已能減少病毒傳播。

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落街買餸順道檢測 葉先生：幾十歲梗擔心（中招） 但搬去第二度住啊？

早上落街買餸的葉先生則表示，「幾十歲梗係有擔心（中招），不過都唔擔心得咁多，擔心都冇辦法，搬去第二度住啊？」，路過看到有檢測站便來檢測求安心。他表示平時僅早上外出買餸。

他表示，自己年長，身體又有問題，不能打針便多做檢測代替，之前亦已做過多次檢測，惟政府關閉多個檢測站，又要預約便無法再做，「本身荔枝角嗰度（轉咗）打針，又冇檢測先冇去之嘛」，現時增加檢測站「梗係方便啦，如果檢測站多啲，啲人都走去檢測吓吖嘛」，若發現有確診便可求醫，街坊也不用憂心有隱形傳播鏈。他續指，家人已打齊針，因此不用擔心染疫。

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