新冠疫苗｜中山紀念公園、界限街體育館可打復必泰　明日起可預約

政府今日（19日）公布，兩間新增社區疫苗接種中心，包括中山紀念公園體育館、界限街體育館，均是提供免費接種復必泰疫苗，將由明日（20日）起可預約。



在農曆新年期間，所有社區疫苗接種中心在農曆年二十九、年初一及年初二休息。除兩間設於私家醫院的接種中心於農曆年初三休息外，其餘社區疫苗接種中心於農曆年初三照常提供服務。



政府發言人今日（19日）表示：已在接種點增加接種間或人手，以及增加社區疫苗接種中心至14間。現時接種能力已較月初增加77%，達每月177萬劑，即每日接近6萬劑。呼籲尚未接種的市民，特別是長者，應盡快接種疫苗。

60歲或以上的合資格人士，可到社區疫苗接種中心（設於私家醫院除外）領取「即日籌」，可攜同香港身份證親身到場領取「即日籌」，或委託家人代領，惟代領人須出示接種者的香港身份證副本。

「即日籌」的派發時間由每日上午7時45分開始，先到先得，派完即止。陪同長者接種疫苗的人士將不會被安排一同接種疫苗，而須另行預約。

香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心的開放時間，為逢星期一、星期二、星期四和星期五上午10時至下午6時，星期六及星期日為上午8時至晚上8時，星期三全日休息。其他社區疫苗接種中心的開放時間為每日上午8時至下午8時。

在農曆新年期間，所有社區疫苗接種中心在農曆年二十九、年初一及年初二（1月31日至2月2日）休息。除兩間設於私家醫院的接種中心於農曆年初三（2月3日）休息外，其餘社區疫苗接種中心於農曆年初三照常提供服務。

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