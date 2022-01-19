殺倉鼠｜多區街頭現棄養鼠蹤　義工忙救鼠一日收逾60隻：已超負荷

本港疑出現全球首宗倉鼠自然感染新冠病毒病例，政府昨（18日）下令採取疫情以來最大規模人道毁滅動物行動，將全港寵物店約1,000隻倉鼠，以及涉事寵物店Little Boss倉庫及分店約1,000隻動物全數人道毁滅。

事件引起寵物主人恐慌，不足一日已觸發棄養潮，不少市民在多區街頭發現倉鼠的蹤影，並在網上求救，一呼百應下相繼為倉鼠尋找安樂窩。有關注組織指已收到逾170宗查詢、接收逾60隻倉鼠並為牠們尋找新主人，但更多是忙著解說打消他們念頭，冀主人冷靜過後明白棄養非必要。



▼1.19 市民向漁護署交出倉鼠作人道毁滅▼



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爆棄養潮掀救倉鼠行動 元朗荔枝角多區發現倉鼠蹤影

自政府發出「殺鼠令」後，網上掀起拯救倉鼠行動，坑口、太和、元朗、天后、藍田、荔枝角等均發現倉鼠的蹤影，甚至有市民發現有人一次棄掉10多隻倉鼠，呼籲熱心家庭接收。當收到求助個案，不少貼文下紛紛有市民表示願意認投，免讓小動物流落街頭。

義工致電遊說冀消棄養念頭 同時為被棄養倉鼠配對新主人

「掌心生命-香港倉鼠關注協會」負責人陳小姐接受《香港01》訪問時表示，10多名義工馬不停蹄接聽市民查詢，並為被棄養的倉鼠配對新主人，忙著透過電話棄養家庭溝通，有的聲音是充滿不捨，奈何家人擔心倉鼠傳染家中幼兒及長者，只能忍淚放棄，有的聲音甚是決斷，面對強硬態度也沒有再深入討論，擔心一不耐煩，寧願把倉鼠棄在街頭。

有的聲音充滿不捨，奈何家人擔心倉鼠傳染幼兒及長者，只能忍淚放棄，有的聲音甚是決斷......有位20多歲女生帶著淚致電請求收養家中倉鼠，我哋只能盡做。 「掌心生命-香港倉鼠關注協會」負責人陳小姐

陳小姐坦言只能「盡做」，有些家庭冷靜下來，態度或會軟化，她便充當解說員解釋倉鼠狀況並非想象中般非棄不可，以免為人生帶來遺憾，曾透過FaceTime一對八人盡力解說，成功打消了20多個家庭棄養念頭。她記得，有一個20多歲的女生帶著淚致電請求收養家中倉鼠，指家人堅持要送走，否則今日就送到漁護署，她數小時後再致電其家人，發現對方開始心軟，並解釋指其家中是去年12月中已領養的倉鼠，長期在家中環境生活，風險並不高，成功解除他們心中的憂慮。

一日即「超負荷」 關注協會負責人家中已暫托50隻倉鼠

陳直言，棄養數字已達「超負荷」，自己家中已暫托約50隻倉鼠，堅持「一籠一鼠」，但是棄養數量實在太多，以往協會一個月平均接獲40至50宗倉鼠棄養個案，主要涉及不正確飼養、醫療費用大、家人反對及移民等，現在一天已超過一個月的數量。

關注協會：倉鼠受感染有機會康復 非一下子要人道毀滅

她說，今早至中午已接獲約10宗在街頭發現棄養倉鼠個案，部分有籠承載，但衛生狀況差，亦有被棄養的倉鼠在街上亂走，另有聽聞有花枝鼠、兔仔同樣被遺棄。若倉鼠在去年12月22日或之後才購買，並出現上呼吸道感染情況，她坦言協會也不能接收，除了保障家中的倉鼠免受感染，也為了服務的義工、家人安危，但強調即使倉鼠受感染也有機會康復，並非一下子便要人道毀滅。她呼籲倉鼠主人要理性分析、不要輕易棄養，有需要可預約獸醫為倉鼠做身體檢查。

暫停接收倉鼠 愛協：主人勿過份恐慌及棄養

愛協也回覆指，自昨日起收到不少查詢，部份對政府措施反映意見，亦有收到數個查詢棄養電話，協會現時暫停接收倉鼠，並建議寵物主人切勿過份恐慌及棄養飼養的寵物，寵物主人亦應緊記保持嚴格個人衞生，保障人寵安全。

呼吸系統專科醫生梁子超指出，本港個案相對較少，也沒有本地倉鼠品種，當出現動物傳人，有明顯的附加風險，自然會追查源頭，故相對容易發現個案。（資料圖片）

非香港寵物風險特別高 梁子超：外國不會刻意做動物檢測

此外，本港曾現全球首宗寵物狗感染新冠肺炎，亦出現全球第二隻染疫貓隻，今次更出現全球首宗倉鼠自然感染新冠病毒。呼吸系統科專科醫生梁子超表示，當逾千隻倉鼠從外地進口，一旦在當地農場或運輸期間，其中一隻出現感染便會持續擴散，並透過零售分銷擴散給無帶病毒的寵物主人。

他解釋，並非本港寵物感染風險較高，而是當外地疫情嚴重爆發，本身已有劇烈人傳人，即使出現物傳人或動物傳人，因比例很小，也不會刻意做檢測；但本港個案相對較少，也沒有本地倉鼠品種，當出現動物傳人，有明顯的附加風險，自然會追查源頭，故相對容易發現個案。

▼1.18漁護署人員在銅鑼灣Little Boss銷毀動物▼

